Шесть лет назад Киркоров ругался с Тимати. Теперь ради рэпера он снимает свой клип из телеэфира Цепочка событий

Канал RU.TV больше не транслирует клип Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий». Телеканал отретушировал рэпера Тимати — друга Киркорова, который когда-то был его врагом. «Медуза» рассказывает краткую историю отношений Тимати и Киркорова — друг с другом и музыкальными телеканалами.

июнь 2012 года

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Тимати впервые пожаловался на музыкальную премию «Муз-ТВ». В частности, рэпера возмутила «неодекватность списка победителей» (орфография автора сохранена — прим. «Медузы»). Артист утверждал, что премию нужно было отдать другим исполнителям. В реплаях к твиту Филипп Киркоров упрекнул рэпера в несоблюдении профессиональной этики: «Самый честный? Я в прошлом году вопросов не задавал», — написал певец. Тогда Тимати ответил оппоненту мемом «Давай до свидания», а позже записал собственную пародию на этот мем, в которой жестко критиковал певца. Филипп Киркоров в интервью «Дождю» признавался, что Тимати похож на него в молодости: «Я тоже был таким же резким, вырос в криминальном районе Москвы и знал воров в законе, но никогда не хамил старшим».

10 июля 2016 года

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По версии «Комсомольской Правды», Тимати и Киркоров помирились спустя четыре года во время фестиваля «Жара» в Баку. Примирению якобы способствовал Григорий Лепс, который заново познакомил исполнителей друг с другом за кулисами. Так конфликт между ними закончился.

24 апреля 2017 года

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Впервые после ссоры Тимати и Филипп Киркоров выпустили совместный клип на песню «Последняя весна». Правда, артисты предстали в нем в роли соперников — герои боролись за девушку. Клип стал официальным публичным примирением, это подтверждали сами исполнители: «Двое состоявшихся, взрослых людей с определенно не простой историей взаимоотношений сочли творческую часть, более важным аспектом, на сегодняшний день, чем истекшие по сроку годности обиды, претензии и предъявы» — писал Тимати в своем инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Медузы»).

27 апреля 2018 года

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Тимати снялся в новом клипе Киркорова к песне «Цвет настроения синий». К концу августа набрал больше 42 миллионов просмотров на YouTube.

11 июня 2018 года

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Тимати не досталась премия «Муз ТВ» ни в одной из номинаций, и рэпер снова раскритиковал организаторов, но уже в инстаграме. Тимати ругал Армана Давлетярова — нынешнего генерального продюсера «Муз ТВ». «Нельзя дать две три номинации молодым артистам и думать что ты отвечаешь современному рынку — это смешно» — писал он (орфография и пунктуация автора снова сохранены — прим. «Медузы»). На этот раз Киркоров не спорил.

22 августа 2018 года

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По версии источников Super, Тимати оказался в «черном списке» канала RU.TV и его «замазали» в клипе «Цвет настроения синий». Издание утверждает, что рэпер отказался петь с Юрием Киселевым, известным как рэпер ЮрКисс — сыном Владимира Киселева, главы «Русской Медиагруппы», в которую входит RU.TV. Эту версию опровергла мать ЮрКисса певица Елена Север, которая также работает в «Русской Медиагруппе»: «Если бы он был в „черном списке“, то никакого Егора Крида, или Ханны (исполнители входят в лейбл Black Star — прим. „Медузы“) не было бы на наших каналах. Никто никого никакой обструкции не подвергал». Несмотря на это заявление Тимати в клипе по-прежнему не показывали.

27 августа 2018 года

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Филипп Киркоров снял клип с эфира RU TV. Издание Super со ссылкой на пресс-службу Киркорова утверждает, что «снятие клипа из эфира канала — личное решение певца», и связывает это с несложившимся сотрудничеством Тимати и ЮрКисса. Сам артист никак не комментирует произошедшее.