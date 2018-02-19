«С Ресторатором плакала половина версуса»: реакции на баттл Гуфа и Птахи
В ночь на 19 февраля организаторы Versus Battle выложили запись баттла рэперов Гуфа и Птахи — бывших участников группы Centr. Схватку бывших друзей ждали полгода (о баттле они договорились еще в сентябре), но получилась она не такой захватывающей, как хотелось бы.
Тем не менее, в баттле было достаточно моментов, которые запомнились зрителям. Например, Гуф выглядел свежо (и начал свое выступление со строк на китайском).
РАЗБОР ВЕРСУС НА ЦИТАТЫ:— фенол♦ (@takie_____dela) February 18, 2018
*говорит по китайски* pic.twitter.com/aenBVoKr8Y
почему небо голубое? почему трава зелёная? почему гуф торчал последние лет 20, а выглядит лучше нас всех?— Рифмы и Панчи 🎄 (@Rhymeslive) February 19, 2018
Осторожно: на видео звучит нецензурная лексика.
А Птаха, по мнению многих, читал не очень внятно — и без рифм.
Я расшифровал вступление Гуфа на китайском, но вот три раунда 🐦Птахи не поддаются расшифровке. Кто-то сумел?— thefakekyddy🔍 (@thefakekyddy) February 19, 2018
Сегодня на версус баттле Гуфа и Птахи девчушка лет 4-х или может это был Эльдар Джарахов кто же их разберёт спросила Ресторатора: "А если всем попросить Бога, он выключит Птаху?". С Ресторатором плакала половина версуса.....— Маднесс (@SongOfaWhale) February 19, 2018
Боже, выключи Птаху!!!!!!
Как хорошо, что с гонораром с батла Птаха сможет себе купить 3215 словарей рифм.— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) February 18, 2018
может хоть это поможет pic.twitter.com/rQUJ5r65WA
Вы тут обсуждаете, что птаха не придумал ни одной рифмы, а панчи гуфа были на уровне пятиклассника. С таким же успехом можно обсудить, что у ресторатора торчит пупочек. pic.twitter.com/TEnpLUddkh— Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) February 19, 2018
Цитаты великих людей, рэпер Птаха:— Сергей Звезда (@sergeyzvezda) February 18, 2018
«[Нужно было] выбрать — делать дичь прям совсем лютую прям грязь грязь либо делать грязь, но не прям совсем. Я решил делать грязь, но не прям совсем. Потому что совсем прям грязь — это прям чересчур было бы»
Это последние бабки, которые птаха заработал на своём рэпе походу— ❤️ Powerpuff Luv ❤️ (@whereareyo) February 19, 2018
Зато Птаха заявил, что у Гуфа есть старший сын. В шоке даже Баста (он судил баттл).
Птаха: У Гуфа есть второй сын!— Чилик (@Chilikto) February 18, 2018
Зал: Оооооооооо!
Малахов: и он находится в нашей студии! Что скажет он своему отцу? Вы узнаете это после рекламы. Не переключайтесь.
February 18, 2018
В толпе зрители заметили рэпера Киевстонера, бывшего участника киевской группы «Грибы». И некоторые сочли, что его реакция на происходящее — лучшее, что было в баттле.
Я в этой жизни как @kyivstoner на Баттле Гуфа и Птахи pic.twitter.com/5pXaPlcMqH— Лебедёк (@Lebedeckk) February 19, 2018
настроение чисто кивстонер на баттле pic.twitter.com/7U4ZZIIL7i— victoria secret (@victoria07036) February 19, 2018
Лицо этого Штрыхона на баттле заслужило большего внимания чем сам баттл @kyivstoner pic.twitter.com/3Sf12tWdH3— Пёсок Пана Семяна (@Rodya_Va) February 19, 2018
Всегда мечтал стать мэмом.— неизвестность. (@kyivstoner) February 19, 2018
P.S.