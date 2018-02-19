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«С Ресторатором плакала половина версуса»: реакции на баттл Гуфа и Птахи

Meduza
12:11, 19 февраля 2018

В ночь на 19 февраля организаторы Versus Battle выложили запись баттла рэперов Гуфа и Птахи — бывших участников группы Centr. Схватку бывших друзей ждали полгода (о баттле они договорились еще в сентябре), но получилась она не такой захватывающей, как хотелось бы.

Тем не менее, в баттле было достаточно моментов, которые запомнились зрителям. Например, Гуф выглядел свежо (и начал свое выступление со строк на китайском).

Осторожно: на видео звучит нецензурная лексика.
Что сказал ГУФ на Китайском. Перевод VERSUS GUF vs ПТАХА
Лёха Медь

А Птаха, по мнению многих, читал не очень внятно — и без рифм.

Зато Птаха заявил, что у Гуфа есть старший сын. В шоке даже Баста (он судил баттл).

В толпе зрители заметили рэпера Киевстонера, бывшего участника киевской группы «Грибы». И некоторые сочли, что его реакция на происходящее — лучшее, что было в баттле.

P.S.

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