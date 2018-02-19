«С Ресторатором плакала половина версуса»: реакции на баттл Гуфа и Птахи

В ночь на 19 февраля организаторы Versus Battle выложили запись баттла рэперов Гуфа и Птахи — бывших участников группы Centr. Схватку бывших друзей ждали полгода (о баттле они договорились еще в сентябре), но получилась она не такой захватывающей, как хотелось бы.

Тем не менее, в баттле было достаточно моментов, которые запомнились зрителям. Например, Гуф выглядел свежо (и начал свое выступление со строк на китайском).

почему небо голубое? почему трава зелёная? почему гуф торчал последние лет 20, а выглядит лучше нас всех? — Рифмы и Панчи 🎄 (@Rhymeslive) February 19, 2018

Осторожно: на видео звучит нецензурная лексика.

Что сказал ГУФ на Китайском. Перевод VERSUS GUF vs ПТАХА Лёха Медь

А Птаха, по мнению многих, читал не очень внятно — и без рифм.

Я расшифровал вступление Гуфа на китайском, но вот три раунда 🐦Птахи не поддаются расшифровке. Кто-то сумел? — thefakekyddy🔍 (@thefakekyddy) February 19, 2018

Сегодня на версус баттле Гуфа и Птахи девчушка лет 4-х или может это был Эльдар Джарахов кто же их разберёт спросила Ресторатора: "А если всем попросить Бога, он выключит Птаху?". С Ресторатором плакала половина версуса.....

Боже, выключи Птаху!!!!!! — Маднесс (@SongOfaWhale) February 19, 2018

Как хорошо, что с гонораром с батла Птаха сможет себе купить 3215 словарей рифм.

может хоть это поможет pic.twitter.com/rQUJ5r65WA — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) February 18, 2018

Вы тут обсуждаете, что птаха не придумал ни одной рифмы, а панчи гуфа были на уровне пятиклассника. С таким же успехом можно обсудить, что у ресторатора торчит пупочек. pic.twitter.com/TEnpLUddkh — Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) February 19, 2018

Цитаты великих людей, рэпер Птаха:



«[Нужно было] выбрать — делать дичь прям совсем лютую прям грязь грязь либо делать грязь, но не прям совсем. Я решил делать грязь, но не прям совсем. Потому что совсем прям грязь — это прям чересчур было бы» — Сергей Звезда (@sergeyzvezda) February 18, 2018

Это последние бабки, которые птаха заработал на своём рэпе походу — ❤️ Powerpuff Luv ❤️ (@whereareyo) February 19, 2018

Зато Птаха заявил, что у Гуфа есть старший сын. В шоке даже Баста (он судил баттл).

Птаха: У Гуфа есть второй сын!

Зал: Оооооооооо!

Малахов: и он находится в нашей студии! Что скажет он своему отцу? Вы узнаете это после рекламы. Не переключайтесь. — Чилик (@Chilikto) February 18, 2018

В толпе зрители заметили рэпера Киевстонера, бывшего участника киевской группы «Грибы». И некоторые сочли, что его реакция на происходящее — лучшее, что было в баттле.

Я в этой жизни как @kyivstoner на Баттле Гуфа и Птахи pic.twitter.com/5pXaPlcMqH — Лебедёк (@Lebedeckk) February 19, 2018

настроение чисто кивстонер на баттле pic.twitter.com/7U4ZZIIL7i — victoria secret (@victoria07036) February 19, 2018

Лицо этого Штрыхона на баттле заслужило большего внимания чем сам баттл @kyivstoner pic.twitter.com/3Sf12tWdH3 — Пёсок Пана Семяна (@Rodya_Va) February 19, 2018

Всегда мечтал стать мэмом. — неизвестность. (@kyivstoner) February 19, 2018

P.S.