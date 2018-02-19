Вышел баттл Гуфа и Птахи. Рэперы заработали на нем три миллиона рублей

Организаторы рэп-баттлов Versus Battle выложили запись поединка рэперов Гуфа (Алексея Долматова) и Птахи (Давида Нуриева). Сам баттл прошел в Санкт-Петербурге 6 февраля.

Осторожно: на видео звучит очень много нецензурной лексики и оскорблений. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на самый крутой трюк Олимпиады.

VERSUS #9 (сезон IV): Guf VS Птаха versusbattleru

О желании устроить баттл с Гуфом Птаха объявил в сентябре 2017 года. Долматов согласился в обмен на два миллиона рублей от организаторов. Нуриев получил еще миллион.

Гуф и Птаха были участниками Centr, одной из ключевых групп для русского хип-хопа 2000-х годов, которая окончательно распалась в 2016 году. Поводом для баттла стало оскорбительное аудиосообщение, которое Долматов отправил Нуриеву.