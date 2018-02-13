Швейцарский лыжник показал самый крутой трюк Олимпиады. На эскалаторе!

Швейцарский лыжник Фабиан Бош показал, кажется, самый впечатляющий трюк за пределами спортивных площадок Олимпиады-2018. 20-летний Бош поднялся на эскалаторе как Супермен — держась одной рукой за поручень и повиснув с внешней стороны лестницы.

«Уже 20 лет, а все еще не могу понять, как эта штука [эскалатор] работает. Я все правильно делаю?», — написал спортсмен в своем инстаграме.