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Швейцарский лыжник показал самый крутой трюк Олимпиады. На эскалаторе!
Швейцарский лыжник Фабиан Бош показал, кажется, самый впечатляющий трюк за пределами спортивных площадок Олимпиады-2018. 20-летний Бош поднялся на эскалаторе как Супермен — держась одной рукой за поручень и повиснув с внешней стороны лестницы.
«Уже 20 лет, а все еще не могу понять, как эта штука [эскалатор] работает. Я все правильно делаю?», — написал спортсмен в своем инстаграме.
We found the best athlete at the Olympics pic.twitter.com/km1ndhJAnC— Barstool Sports (@barstoolsports) February 12, 2018
Фабиан Бош выступает в лыжном фристайле. На чемпионате мира по фристайлу в 2015 году он завоевал золотую медаль.