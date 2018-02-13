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Швейцарский лыжник показал самый крутой трюк Олимпиады. На эскалаторе!

Meduza
10:46, 13 февраля 2018

Швейцарский лыжник Фабиан Бош показал, кажется, самый впечатляющий трюк за пределами спортивных площадок Олимпиады-2018. 20-летний Бош поднялся на эскалаторе как Супермен — держась одной рукой за поручень и повиснув с внешней стороны лестницы.

«Уже 20 лет, а все еще не могу понять, как эта штука [эскалатор] работает. Я все правильно делаю?», — написал спортсмен в своем инстаграме.

Фабиан Бош выступает в лыжном фристайле. На чемпионате мира по фристайлу в 2015 году он завоевал золотую медаль.
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