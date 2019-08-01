Как Тимати пьет кофе: в халате, полотенце и верхом на серфе (хвастливее некуда!)

Типичное утро рэпера Тимати: встать с кровати, нацепить халат, намотать на голову полотенце, налить чашечку кофе — и как есть запрыгнуть на доску для серфинга. Именно такое (честно говоря, довольно впечатляющее!) видео глава музыкального лейбла Blackstar выложил в свой инстаграм, подписав фразой «По дороге на массаж».

В течение всего ролика рэпер под хвастливую песню Лил Пампа «Be Like Me» беззаботно пьет кофе, одновременно с этим лавируя среди волн. Спойлер: Тимати так и не упал — в конце видео он просто соскакивает с серфа на катер к своим друзьям.