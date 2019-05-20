Вышла последняя серия «Игры престолов». Вот кто теперь всеми правит (спойлеры!)
Телеканал HBO показал заключительную серию «Игры престолов». Нажмите на кнопку, если хотите узнать, чем все закончилось.
Новым королем стал Бран Старк. Его выбрал специальный совет, собранный после смерти Дейенерис (ее убил Джон Сноу).
Кандидатуру Брана выдвинул Тирион Ланнистер. По его мнению, у младшего Старка есть все необходимое для того, чтобы стать достойным королем: Бран пережил падение с высокой башни, пересек Стену и стал Трехглазым Вороном — памятью и хранителем историй Вестероса.
Тирион отметил, что у Брана не может быть детей, а значит, они не будут претендовать на престол. Начиная с Брана короли в Вестеросе будут выбираться специальным советом. По решению Старка Тирион назначен новым десницей короля.
Во власти Брана будут находиться шесть, а не семь королевств — Санса Старк объявила об отделении Севера, правительницей которого стала она сама.
При этом на Железный трон Бран также не сядет. Престол расплавил своим пламенем дракон Дрогон.