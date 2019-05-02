HBO / «Амедиатека»

Владимир Фурдик — словацкий актер и каскадер, который сыграл Короля Ночи в последних двух сезонах «Игры престолов». В интервью изданию The Daily Beast он рассказал о съемках Битвы за Винтерфелл и опроверг некоторые слухи о своем персонаже. «Медуза» кратко пересказывает самое важное.

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В интервью The Daily Beast Владимир Фурдик рассказал, что играл в сериале не только Короля Ночи. Он дублировал некоторых актеров и участвовал в батальных сценах в роли нескольких безымянных бойцов. А еще он был первым белым ходоком, которого Джон Сноу убил в битве у Сурового дома.

Фурдик совсем не удивился, когда узнал, что его персонаж так внезапно погибает. И Арья, по его мнению, — лучший герой, который мог справиться с Королем Ночи. «Это было хорошее решение, никто этого не ожидал. За десять минут до того, как Арья прыгнула на Короля Ночи, мы вообще не знали, где она. Мы видели Джона Сноу и других, но не ее. Может быть, кто-то и мог предугадать, но я все равно считаю, что это — лучшее решение. Кто еще мог убить его и как?»

Nicole Kubelka / Future Image / Action Press / Vida Press

Фурдик не думает, что Король Ночи — Таргариен. По его мнению, это слухи: «Например, я выложил в инстаграм фотографию боя у Башни Радости, где я дублировал одного из актеров [Люка Робертса, игравшего рыцаря Артура Дейна], и я был в том же костюме, что и он. После того, как я выложил эту фотографию, люди сказали: „О! Так вот, кто такой Король Ночи.“ Я думаю, они начали говорить, что он был частью семьи Джона Сноу — или чьей-то еще семьи, не знаю, чьей. Я немного потерялся, кто есть кто. (Смеется). Они сказали, что я Таргариен или кто-то из семьи Ланнистеров, но я и в этих семьях запутался».

Когда Дейенерис пытается сжечь Короля Ночи, тот только ухмыляется. Фурдик считает, что в этой сцене его персонаж доказывает, что он не сумасшедшее чудовище, которое «просто ходит по земле и убивает людей», у него есть цель.

Съемки Битвы за Винтерфелл Фурдик называет «одним из самых сложных моментов в своей карьере за последние 30 лет» — три месяца битву снимали ночью под открытым небом и две недели в помещении. Его любимая сцена в серии — когда Король Ночи идет через огонь, а Джон Сноу бежит за ним: «Я полюбил ее еще и потому, что для меня это было просто. Мы повторяли сцену около 20 раз, и каждый дубль Кит Харрингтон пробегал около 100 метров. А я просто прогуливался на 15 метров. А ему нужно было бежать, бежать, бежать. Вы не представляете, как это было сложно — бежать по зимней грязи. Но для меня все было просто, хороший момент».

Зрители сериала все еще не знают, кем именно был Король Ночи и почему он решил истребить все живое. Объяснят ли это в следующих сериях, Фурдику неизвестно.