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Стартовал новый сезон «Парфенона». В нем обсуждают дуэль Золотова, «Солберецкий» собор и прочий «национальный позор»

Meduza
13:44, 24 сентября 2018

Журналист Леонид Парфенов опубликовал на ютьюбе первый эпизод второго сезона своего шоу «Парфенон» — передача вернулась в эфир после двухмесячного отпуска.

Parfenon

Соведущим Парфенова стал блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, который теперь будет отвечать в шоу за «главное в онлайне». Также Парфенов рассказал, что делал в перерыве между сезонами — например, готовил к выходу очередной том «Намедни» о 1921 годе и занимался экранизацией тома «Намедни 1946-1960».

В новом выпуске Парфенов высказался о трех заметных событиях сентября: вызове на дуэль Алексея Навального главой Росгвардии Виктором Золотовым, «Солберецком» соборе, который ездили смотреть подозреваемые в отравлении Скрипалей, и выборах в Приморском крае, где отменили итоги голосования.

«Никогда ничего подобного в таких масштабах и с такой силой еще не бывало», — сказал Парфенов и задался вопросом, чем закончится это «нагромождение нелепостей». «Это было бы национальным позором, если бы не было национальным ужасом для нас самих», — заключил он.

«Парфенон» и другие проекты Парфенова

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