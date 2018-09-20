Шнуров танцует в космосе: «Ленинград» выпустил клип на песню «Цой», снятый Ильей Найшуллером

Группа «Ленинград» выпустила видео на песню «Цой» с альбома «Всякое», который вышел весной. Клип снял автор фильма «Хардкор» и нескольких клипов «Ленинграда» Илья Найшуллер.

Клипа «Ленинграда» на песню «Цой»

В клипе Сергей Шнуров живет на космическом корабле вместе с инопланетянином, похожим на маленького дракончика. Они вместе танцуют, едят бургеры и пускают в космос ракеты, которые выглядят как фейерверк.

В какой-то момент в корабль врезается красная машина, похожая на отправленную в космос «Теслу» Илона Маска, и на борту начинается разгерметизация. Шнуров и дракончик надевают скафандры и вылетают в открытый космос. Там их, судя по всему, подбирает корабль, которым управляют сородичи инопланетянина.