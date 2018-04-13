«Путина, конечно, жалко». «Ленинград» выпустил первый альбом за четыре года

Группа «Ленинград» выпустила альбом «Всякое» — первый за четыре года. Пластинка доступна для прослушивания в iTunes и YouTube.

На альбоме всего восемь песен. Среди них есть композиции «Цой» (хорошая!) и «Путин». В песне про президента России, начинающейся со строчки «Путина, конечно, жалко», в частности, поется: «Невозможно сложная у Путина стезя: вроде бы ему все можно, но нельзя». (Осторожно, в песнях «Ленинграда» присутствует ненормативная лексика!)

Сам Сергей Шнуров назвал «Всякое» скорее синглом, а также подарком себе на день рождения. 13 апреля лидеру группы «Ленинград» исполнилось 45 лет.