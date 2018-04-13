«Путина, конечно, жалко». «Ленинград» выпустил первый альбом за четыре года
Группа «Ленинград» выпустила альбом «Всякое» — первый за четыре года. Пластинка доступна для прослушивания в iTunes и YouTube.
На альбоме всего восемь песен. Среди них есть композиции «Цой» (хорошая!) и «Путин». В песне про президента России, начинающейся со строчки «Путина, конечно, жалко», в частности, поется: «Невозможно сложная у Путина стезя: вроде бы ему все можно, но нельзя». (Осторожно, в песнях «Ленинграда» присутствует ненормативная лексика!)
Сам Сергей Шнуров назвал «Всякое» скорее синглом, а также подарком себе на день рождения. 13 апреля лидеру группы «Ленинград» исполнилось 45 лет.
Сергей Шнуров: «В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций. Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д. р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю».
Фото в анонсе: Евгения Новоженина / Sputnik / Scanpix / LETA