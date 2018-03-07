Домохозяйка спасает мир: вышел клип «Ленинграда» «Не Париж» (это почти фильм!)

Группа «Ленинград» выпустила клип на новую песню «Не Париж». В восьмиминутном ролике, больше похожем на фильм (у него даже есть полноценные финальные титры), рассказывается история ижевской семьи: домохозяйка Юля втайне от своего мужа облачается в костюм супергероини и борется с преступностью.

Осторожно: в клипе звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на Винни. Он не матерится.

Ленинград — Не Париж Ленинград | Leningrad

В клипе упоминаются выборы президента в России (муж главной героини уверен, что победит в любом случае Путин), а также скандал, связанный с домогательствами в Голливуде, — его друзья обсуждают «кастинг имени Вайнштейна». В припеве песни поется о том, что лучше мужа, чем в Ижевске, не найти — даже в Париже.

В клипе «Ленинграда» снялись Юлия Александрова и Сергей Бурунов. Режиссер — Павел Сидоров.