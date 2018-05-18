шапито

«Ленинград» выпустил анимационный клип с ГлюкʼоZой и ST. Посмотрите его прямо сейчас

Meduza
06:18, 18 мая 2018

Группа «Ленинград» выпустила анимационный клип на песню «Жу-Жу». Заглавную партию в песне исполнила певица ГлюкʼоZa (Наталья Ионова). Еще один куплет зачитал рэпер ST (Александр Степанов).

Режиссером клипа выступил Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор». Ранее он снимал для «Ленинграда» видеоклипы «Кольщик» и «Вояж».

(Осторожно, в ролике присутствует ненормативная лексика и сцены насилия. Если для вас это неприемлемо, лучше послушайте песни, в которых читатели «Медузы» неправильно расслышали слова.)

Ленинград ft. ГлюкʼoZa (ft. ST) Жу-Жу / Leningrad ft. GlukʼoZа (ft. ST) Ju-Ju
Ленинград | Leningrad

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы