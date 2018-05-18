«Ленинград» выпустил анимационный клип с ГлюкʼоZой и ST. Посмотрите его прямо сейчас

Группа «Ленинград» выпустила анимационный клип на песню «Жу-Жу». Заглавную партию в песне исполнила певица ГлюкʼоZa (Наталья Ионова). Еще один куплет зачитал рэпер ST (Александр Степанов).

Режиссером клипа выступил Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор». Ранее он снимал для «Ленинграда» видеоклипы «Кольщик» и «Вояж».

(Осторожно, в ролике присутствует ненормативная лексика и сцены насилия. Если для вас это неприемлемо, лучше послушайте песни, в которых читатели «Медузы» неправильно расслышали слова.)