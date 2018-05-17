Читатели «Медузы» вспоминают песни, в которых они что-то не то расслышали «А мне мамонтиха говорила», «Вермишели волн прибрежных», «Растопырь мою печаль»

Задачка про Янни и Лорел разделила весь мир на два лагеря: на одной и той же записи люди слышат разные имена (хотя некоторым удается услышать оба). Задолго до появления аудиоиллюзий мы слышали в песнях то, чего там нет — от легендарного «ракамакафо» в песне «Freestyler» до неловкого «стоши говнозада» вместо «ста шагов назад» в песне «Виагры». «Медуза» попросила читателей рассказать, какие еще строчки песен они всю жизнь слышали неправильно.

Филипп Киркоров — «Мне мама тихо говорила»

Ксения Дорофеева: «Подруга всерьез думала, что Киркоров поет „Мне мамонтиха говорила…“»

Что поется на самом деле: «Мне мама тихо говорила»

Филипп Киркоров — «Мне мама тихо говорила» Филипп Киркоров

Король и шут — «Ели мясо мужики»

Павел Контаренко: «Ели мясо мужики, пивом запивали, о чем КОНЬ им говорил, они не понимали. Без шуток, я так и пел долго».

Что поется на самом деле: «Ели мясо мужики, пивом запивали, о чем конюх говорил, они не понимали»

Король и Шут — «Ели мясо мужики» MrJawbreaker

Элджей & Федук — «Розовое вино»

Алексей Гудвин-I : «Эти облака — фиолетовая ваза!»

Что поется на самом деле: «Эти облака — фиолетовая вата»

Элджей & Feduk — «Розовое вино» FEDUK

Нэнси — «Дым сигарет с ментолом»

Александр Уразгильдин: «Губы твои как накипь»

Что поется на самом деле: «Губы твои, как маки»

Нэнси — «Дым Сигарет с Ментолом» NENSI MUSIC

Юрий Антонов — «Море»

Катерина Сучкова: «Море-море, мир бездонный, вермишели волн прибрежных…»

Что поется на самом деле: «Море-море, мир бездонный, пенный шелест волн прибрежных…»

Юрий Антонов — «Море» Юрий Антонов

Ирина Аллегрова — «Свечка, свечечка, свеча»

Маргарита Юдина: «Свечка, свечечка, свеча, растопырь мою печаль»

Что поется на самом деле: «Свечка, свечечка, свеча, растопи мою печаль»

Ирина Аллегрова — «Свечка, свечечка, свеча» mikehome59

Secret Service — «Ten OʼClock Postman»

Оля Брусникина: «Тен о клок поустмэн бринг ми холера»

Что поется на самом деле: «Ten oʼclock postman, bring me her letter»

Secret Service — «Ten OʼClock Postman» NoMadU55555

Веселые ребята — «Розовые розы»

Любочка Белова: «Розовые розы с ветки соколовой (ветка, на которой сидит сокол)»

Что поется на самом деле: «Розовые розы Светке Соколовой»

Веселые ребята — «Розовые Розы» Mario Meister

Алла Пугачева — «Арлекино»

Владислав Семёнов: «Арлекино, Арлекино, есть одна нога на всех»

Что поется на самом деле: «Арлекино, Арлекино, есть одна награда — смех»

Алла Пугачева — «Арлекино» aaasssdd100

Заставка из мультсериала «Утиные истории»

Кирилл Нгуен: «Жизнь летит, как курага»

Что поется на самом деле: «Жизнь летит, как ураган»

sergoleone

Земфира — «Самолет»

Ксения Шушкина: «Я никак несла бочок, но тут такие перестрелки»

Что поется на самом деле: «Я никак не слабачок, но тут такие перестрелки»

Земфира — «Самолет» zemfira

Земфира — «Доказано»

Лина Калинка-Стурис: «Но кто-то придумал суши, и стало лучше»

Что поется на самом деле: «Но кто-то придумал сушу, и стало лучше само собой»

Земфира — «Доказано» LeBobikah

Слава — «Попутчица»

Маша Снег: «Просто попучиться, и ты об этом знаешь…»

Что поется на самом деле: «Просто попутчица, и ты об этом знаешь»