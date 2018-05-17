Читатели «Медузы» вспоминают песни, в которых они что-то не то расслышали «А мне мамонтиха говорила», «Вермишели волн прибрежных», «Растопырь мою печаль»
Задачка про Янни и Лорел разделила весь мир на два лагеря: на одной и той же записи люди слышат разные имена (хотя некоторым удается услышать оба). Задолго до появления аудиоиллюзий мы слышали в песнях то, чего там нет — от легендарного «ракамакафо» в песне «Freestyler» до неловкого «стоши говнозада» вместо «ста шагов назад» в песне «Виагры». «Медуза» попросила читателей рассказать, какие еще строчки песен они всю жизнь слышали неправильно.
Филипп Киркоров — «Мне мама тихо говорила»
Ксения Дорофеева: «Подруга всерьез думала, что Киркоров поет „Мне мамонтиха говорила…“»
Что поется на самом деле: «Мне мама тихо говорила»
Король и шут — «Ели мясо мужики»
Павел Контаренко: «Ели мясо мужики, пивом запивали, о чем КОНЬ им говорил, они не понимали. Без шуток, я так и пел долго».
Что поется на самом деле: «Ели мясо мужики, пивом запивали, о чем конюх говорил, они не понимали»
Элджей & Федук — «Розовое вино»
Алексей Гудвин-I : «Эти облака — фиолетовая ваза!»
Что поется на самом деле: «Эти облака — фиолетовая вата»
Нэнси — «Дым сигарет с ментолом»
Александр Уразгильдин: «Губы твои как накипь»
Что поется на самом деле: «Губы твои, как маки»
Юрий Антонов — «Море»
Катерина Сучкова: «Море-море, мир бездонный, вермишели волн прибрежных…»
Что поется на самом деле: «Море-море, мир бездонный, пенный шелест волн прибрежных…»
Ирина Аллегрова — «Свечка, свечечка, свеча»
Маргарита Юдина: «Свечка, свечечка, свеча, растопырь мою печаль»
Что поется на самом деле: «Свечка, свечечка, свеча, растопи мою печаль»
Secret Service — «Ten OʼClock Postman»
Оля Брусникина: «Тен о клок поустмэн бринг ми холера»
Что поется на самом деле: «Ten oʼclock postman, bring me her letter»
Веселые ребята — «Розовые розы»
Любочка Белова: «Розовые розы с ветки соколовой (ветка, на которой сидит сокол)»
Что поется на самом деле: «Розовые розы Светке Соколовой»
Алла Пугачева — «Арлекино»
Владислав Семёнов: «Арлекино, Арлекино, есть одна нога на всех»
Что поется на самом деле: «Арлекино, Арлекино, есть одна награда — смех»
Заставка из мультсериала «Утиные истории»
Кирилл Нгуен: «Жизнь летит, как курага»
Что поется на самом деле: «Жизнь летит, как ураган»
Земфира — «Самолет»
Ксения Шушкина: «Я никак несла бочок, но тут такие перестрелки»
Что поется на самом деле: «Я никак не слабачок, но тут такие перестрелки»
Земфира — «Доказано»
Лина Калинка-Стурис: «Но кто-то придумал суши, и стало лучше»
Что поется на самом деле: «Но кто-то придумал сушу, и стало лучше само собой»
Слава — «Попутчица»
Маша Снег: «Просто попучиться, и ты об этом знаешь…»
Что поется на самом деле: «Просто попутчица, и ты об этом знаешь»