«Вояж»: новый клип «Ленинграда» с Александром Палем от режиссера «Хардкора»

Группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Вояж». Режиссер видео — Илья Найшуллер, автор фильма «Хардкор» (ранее он снял для «Ленинграда» клип «Кольщик»). Главную роль сыграл актер Александр Паль.

Внимание! В песне звучит ненормативная лексика, а в видео изображены сцены насилия. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на симпатичного паучка.

Ленинград — Вояж / Leningrad — Voyage Ленинград | Leningrad

Клип рассказывает историю преступника, который совершил ограбление и на вырученные деньги ведет красивую жизнь. В конце концов полиция окружает его в ночном клубе. Параллельно из флешбэков мы узнаем, что ограбление он совершил вместе с девушкой (ее играет Ирина Мартыненко), которая, судя по всему, была смертельно ранена в перестрелке.