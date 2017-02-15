Режиссер Илья Найшуллер («Хардкор») снял клип на песню «Кольщик» группы «Ленинград». Видео рассказывает о череде безумных и кровавых событий, произошедших в цирке из-за одной зрительницы. В клипе снялась Юлия Топольницкая, главная героиня «Экспоната».

В отличие от «Хардкора» и других клипов Найшуллера, «Кольщик» снят не от первого лица. Но в видео все события идут задом наперед.

Осторожно: видео содержит сцены жестокости.

Ленинград — Кольщик Ленинград | Leningrad

Илья Найшуллер прославился клипами для своей группы Biting Elbows, снятыми от первого лица. «Хардкор», продюсером которого стал Тимур Бекмамбетов, целиком снят в том же стиле.

Найшуллер также стал режиссером клипа канадского певца The Weeknd.