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«Ленинград» — «Кольщик»: кровавый клип от режиссера «Хардкора»
Режиссер Илья Найшуллер («Хардкор») снял клип на песню «Кольщик» группы «Ленинград». Видео рассказывает о череде безумных и кровавых событий, произошедших в цирке из-за одной зрительницы. В клипе снялась Юлия Топольницкая, главная героиня «Экспоната».
В отличие от «Хардкора» и других клипов Найшуллера, «Кольщик» снят не от первого лица. Но в видео все события идут задом наперед.
Осторожно: видео содержит сцены жестокости.
Илья Найшуллер прославился клипами для своей группы Biting Elbows, снятыми от первого лица. «Хардкор», продюсером которого стал Тимур Бекмамбетов, целиком снят в том же стиле.
Найшуллер также стал режиссером клипа канадского певца The Weeknd.