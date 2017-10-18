Группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Кандидат». Как и другие клипы группы последних лет, «Кандидат» больше похож на мини-фильм: первую половину ролика в нем даже никто не поет.

Главную роль в клипе исполнил участник «Ленинграда» Александр «Пузо» Попов — он поет песню о том, как решил стать кандидатом в президенты. В песне отмечается, что «Далеки от народа все эти — что Навальный, что Путин, что Трамп».

В припеве «Пузо» поет:

Если кратко, если четко:

Только взятка, только водка

Две стальные наши скрепы

Остальные все нелепы.

Осторожно: в клипе звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите, что сделала бездомная собака с бразильцем.

Ленинград — Кандидат Ленинград | Leningrad

Клип «Кандидат» сняла режиссер Анна Пармас, автор «Экспоната», «В Питере — пить» и других клипов «Ленинграда».