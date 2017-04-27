«Экстаз»: десятиминутный клип «Ленинграда» со Светланой Ходченковой

Группа «Ленинград» выпустила десятиминутный клип на песню «Экстаз», в котором снялись Светлана Ходченкова и Антон Филипенко («28 панфиловцев»). Клип рассказывает историю случайной встречи бывших одноклассников — девушки, приехавшей из Нью-Йорка, и петербургского автомеханика. У них начинаются бурные отношения, которые вскоре прерываются из-за неожиданного открытия: .

Внимание: в клипе звучит нецензурная лексика и присутствуют постельные сцены. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на 10 котят.

Ленинград — Экстаз / Leningrad — Ecstasy Ленинград | Leningrad

Клип «Экстаз» сняла режиссер Анна Пармас — автор последних клипов «Ленинграда», включая «Экспонат».