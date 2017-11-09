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Лукас: пушистый паук, на которого не страшно смотреть

Meduza
11:03, 9 ноября 2017

Аниматор Джошуа Слайс, работавший, в частности, над фильмами «Зверополис» и «Город героев», показал короткое видео с пушистым пауком Лукасом. У паука две пары глаз и голос племянника Слайса (его тоже зовут Лукас).

Lucas the Spider
Joshua Slice

Аниматор объяснил, что на видео — персонаж, над которым он работает. Слайс создал его в одиночку — сам разработал дизайн, нарисовал модель, анимировал ее и подобрал освещение.

И людям нравится Лукас! Его называют самым милым пауком, способным избавить людей от арахнофобии.

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