Лукас: пушистый паук, на которого не страшно смотреть

Аниматор Джошуа Слайс, работавший, в частности, над фильмами «Зверополис» и «Город героев», показал короткое видео с пушистым пауком Лукасом. У паука две пары глаз и голос племянника Слайса (его тоже зовут Лукас).

Lucas the Spider Joshua Slice

Аниматор объяснил, что на видео — персонаж, над которым он работает. Слайс создал его в одиночку — сам разработал дизайн, нарисовал модель, анимировал ее и подобрал освещение.

И людям нравится Лукас! Его называют самым милым пауком, способным избавить людей от арахнофобии.