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Вышел фильм-клип на песню «Ленинграда» «Страшная месть». В главной роли — Сергей Бурунов
Meduza
15:23, 2 сентября 2018
На ютьюбе появился восьмиминутный клип на песню группы «Ленинград» «Страшная месть», записанную для саундтрека к фильму «Гоголь. Вий». Сергей Шнуров (точнее, его голос) играет здесь нового худрука драмтеатра, который в спектакле по Гоголю дает третьестепенную роль главной звезде труппы (Сергей Бурунов), после чего тот начинает мстить. Разумеется, все идет не так, как задумано.
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