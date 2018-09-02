На ютьюбе появился восьмиминутный клип на песню группы «Ленинград» «Страшная месть», записанную для саундтрека к фильму «Гоголь. Вий». Сергей Шнуров (точнее, его голос) играет здесь нового худрука драмтеатра, который в спектакле по Гоголю дает третьестепенную роль главной звезде труппы (Сергей Бурунов), после чего тот начинает мстить. Разумеется, все идет не так, как задумано.