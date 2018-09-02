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Вышел фильм-клип на песню «Ленинграда» «Страшная месть». В главной роли — Сергей Бурунов

Meduza
15:23, 2 сентября 2018

На ютьюбе появился восьмиминутный клип на песню группы «Ленинград» «Страшная месть», записанную для саундтрека к фильму «Гоголь. Вий». Сергей Шнуров (точнее, его голос) играет здесь нового худрука драмтеатра, который в спектакле по Гоголю дает третьестепенную роль главной звезде труппы (Сергей Бурунов), после чего тот начинает мстить. Разумеется, все идет не так, как задумано.

Внимание! В клипе присутствует ненормативная лексика. Если вас это не устраивает, лучше пройдите тест про современное российское телевидение.
Гоголь. Страшная месть

Опять об Гоголя!

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