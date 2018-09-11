Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов всю неделю ругается с артистами лейбла Black Star Тимати и Егором Кридом. Спортсмен публично поддержал жителей Дагестана, добившихся отмены концертов Крида и MC Doni в Каспийске и Махачкале (в инстаграме исполнителям угрожали убийством и изнасилованием), а самих музыкантов назвал «чертями» и «петушарами».

В ответ паблик «Сталингулаг» (он называется так же, как популярный оппозиционный телеграм-канал, но, судя по всему, модерируется другими людьми) запустил флешмоб #выйдиподкрида.

Теперь пользователи соцсетей призывают Конора Макгрегора, бойца MMA, с которым 6 октября у Нурмагомедова состоится бой, выйти на ринг под песню Егора Крида. Сообщения с этим хэштегом появились под фотографиями в инстаграме Макгрегора.

Макгрегор и его представители пока никак не прокомментировали флешмоб.