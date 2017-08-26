Стыдные вопросы про бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора Кто это такие? Почему все с ними так носятся? И кто на этом заработает?

27 августа рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет боксерский поединок лучшего боксера XXI века Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора — одного из самых успешных бойцов в смешанных единоборствах (ММА). Эта схватка может стать самой прибыльной за всю историю профессиональных боев — и уж точно является одним из самых ожидаемых спортивных событий 2017 года. По просьбе «Медузы» журналист Sports.ru Алексей Алехин объясняет, почему вокруг Мейвезера и Макгрегора такой ажиотаж и чего ждать от этого боя.

Это действительно бой века? Почему?

«Бои века» в боксе случаются где-то раз в пять лет, но поединок Мейвезер — Макгрегор — особенный случай даже среди них. В ночь с 26 на 27 августа на ринге в Лас-Вегасе встретятся представители двух разных видов спорта: чемпион мира по боксу в пяти весах американец Флойд Мейвезер и чемпион UFC (крупнейший промоушен мира, организующий бои смешанного стиля) в двух весах ирландец Конор Макгрегор.

Это одновременно и пафосный боксерский бой, привлекающий голливудских звезд и крупных игроков в казино, и совершенно безумная затея — как если бы самый задиристый стритрейсер мира сел в болид «Формулы-1» и бросил вызов чемпиону мира. Неудивительно, что о событии знают даже люди, которые в принципе не смотрят ни бокс, ни ММА.

Кто такой Мейвезер? Это величайший боксер современности?

Да, безусловно. 40-летний Флойд Мейвезер — лучший боксер за последние 25 лет и один из величайших чемпионов за всю историю этого вида спорта. 49 побед (26 — нокаутом), ноль поражений, ноль ничьих. Чемпионские титулы в пяти весах — от первого легкого (58,97 кг) до первого среднего (69,85 кг). 15 мировых титулов. Победы над более чем двадцатью действующими и бывшими чемпионами мира.

Стиль Флойда — не пропускать удары и точно попадать в ответ. Мейвезер показывает мастерство и класс, но в последние годы не балует аудиторию тем, что она так любит, — драмой и нокаутами. Даже во время боя против другого выдающегося чемпиона Мэнни Пакьяо (на сегодняшний день самый кассовый бой Мейвезера, который принес ему 300 миллионов долларов) он дрался так, будто сразу после его ждут на венском балу и он опасается получить синяк или даже просто вспотеть. Впрочем, стилистическое занудство не мешает Мейвезеру собирать полные залы и обеспечивать кассу на продаже платных трансляций.

Последнее важно, потому что Мейвезер очень гордится своими рекордными заработками. Он трижды возглавлял рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. Тратить свои миллионы он тоже любит с размахом. Боксер не надевает белье и носки больше одного раза, носит рюкзак, набитый стодолларовыми купюрами, владеет несколькими домами, летает частными самолетами, покупает коллекционные машины и может поставить 6 миллионов долларов в букмекерской конторе. Разумеется, его всюду сопровождает небольшой эскадрон из стриптизерш, ассистенток и бывших девушек.

Мейвезер не дрался два года. Его бой против Макгрегора — однократное возвращение на ринг и остроумный стратегический ход: в его собственном виде спорта в близлежащих весах нет никого, кто бы мог обеспечить бой с такой кассой.

Так дерется Флойд Мейвезер jimlen00

Кто такой Макгрегор? Зачем ему соваться в бокс?

В какой-то мере Макгрегор — Флойд Мейвезер в мире ММА. Как и у Мейвезера, у него огромная армия фанатов, он так же педалирует свою любовь к роскоши и тоже является законодателем мод в своей индустрии. Макгрегор первым из бойцов UFC попал в список самых кассовых спортсменов Forbes, заняв в прошлом году 24-ю строчку рейтинга с 34 миллионами долларов доходов. Это в разы меньше, чем у Мейвезера, но ММА — более молодой спорт, прибыли которого постоянно растут.

При этом Макгрегор выигрывает свои бои в намного более зрелищной манере, чем Мейвезер. Он пластичный и агрессивный левша, обладатель очень острого и сильного удара, мастер быстрых нокаутов. По стилю его бои напоминают кадры из фильмов с Брюсом Ли или драки из последнего фильма Гая Ричи (режиссер не скрывал источников своего вдохновения и сам звал Макгрегора сняться в «Мече короля Артура»). Во время боя Макгрегор оскорбляет и подкалывает противников, а в промежутках между ними терроризирует потенциальных оппонентов через твиттер, инстаграм и многочисленные интервью. Макгрегор — фантастически дерзкий боец и мастер оскорблений в духе самых разнузданных рэп-баттлов.

Макгрегор не лучший боец в своем виде спорта, но точно самый харизматичный, зрелищный и прибыльный. Он проиграл несколько боев — но исключительно болевыми и удушающими приемами. Победить его в стойке не удавалось пока никому — и в этом его шанс.

Так дерется Конор Макгрегор Jayyʼs MMA Highlights

В этом бое вообще есть интрига? Ведь один — боксер, а другой — нет

Макгрегор долго добивался боя с Мейвезером и согласился на все условия оппонента. Бой пройдет по правилам классического бокса (в весовой категории до 69,85 кг), и если ирландец нанесет запрещенный удар, то это будет грозить ему потерей 90 процентов гонорара.

Пока подавляющее большинство боксеров и экспертов считает Флойда безоговорочным фаворитом, хотя Конор заметно мощнее физически и у него есть нокаутирующий удар с обеих рук. Макгрегор несколько месяцев усиленно тренируется, адаптируясь к более крупным перчаткам, 12 раундам и другой дистанции атаки, но очевидно, что это слишком короткий срок, чтобы овладеть навыками, которые профессиональные боксеры нарабатывают годами. В то же время Мейвезер не дрался два года, ему уже 40 лет, и его организм не мог не износиться. Выдержит ли он удар Макгрегора — вопрос открытый.

Все это ради денег?

Для Мейвезера — скорее всего. Бой против Макгрегора — сочетание минимального риска с максимальными прибылями. Гонорары участников боя не разглашаются, но, по примерным подсчетам, Мейвезер должен получить около 100 миллионов долларов, его соперник — около 75. Их общие прибыли за счет спонсорских выплат и процентов с продаж билетов и платных трансляций будут гораздо больше: доход Мейвезера может составить около 400 миллионов долларов, Макгрегора — около 125 миллионов.

В Европе и США, чтобы посмотреть этот бой, придется много заплатить. Трансляция американского телеканала Showtime стоит 89,95 доллара (99,95 доллара за HD-качество), просмотр поединка по телеканалу Sky Sports в Британии будет стоить 19,95 фунта, в Ирландии — 24,95 евро. При этом билеты на бой раскупаются слабо из-за изначально выставленных высоких цен. Самые дешевые сейчас стоят порядка 1500 долларов.

Мейвезер использует для заработка и продвижения своих бизнес-проектов буквально все ресурсы. Общая стоимость рекламных мест на его боксерских трусах составляет 15 миллионов долларов. Сейчас он активно рекламирует свой стрип-клуб, а 26 августа на разогреве перед их боем с Конором будут драться боксеры промоутерской компании Мейвезера.

Макгрегор получит гораздо меньше денег и, скорее всего, проиграет. Зачем это ему тогда?

Гонорар Макгрегора в любом случае его личный рекорд: столько он никогда не получил бы ни за один бой по правилам ММА. Однако для спортсмена это еще и возможность выйти на новую аудиторию и повысить свою узнаваемость. Он моложе и веселее соперника, у него огромные амбиции и бешеная энергия, он любит ругаться и драться — и тем располагает к себе публику.

Конечно, у него есть риск опозориться и испортить репутацию. Но против Мейвезера мало кто выглядел хорошо, поэтому даже если он просто проведет достойный бой, то станет для многих людей героем. Сам Мейвезер уверяет, что если Макгрегор достоит до финального гонга, то боксер будет считать это своим поражением.

Что будет, если победит Макгрегор?

Больше всего этого боятся букмекеры и представители боксерского сообщества. Первым придется всерьез раскошелиться: на Макгрегора очень много ставят; по сообщению компании William Hill, в Лас-Вегасе 95% ставок на бой приходятся на ирландца. При этом в случае победы всем этим людям придется платить в четыре раза больше исходной суммы ставки — коэффициент на бой сейчас составляет 1 к 4 в пользу Мейвезера.

Для боксеров победа Макгрегора станет беспрецедентной дискредитацией их вида спорта. Человека, чью защиту не могли вскрыть лучшие боксеры на протяжении 20 лет, сломает боец из другого вида спорта, который потратил на подготовку к поединку против великого чемпиона всего несколько месяцев. Сам Макгрегор словно отрезает себе пути к отступлению — сперва он говорил, что прикончит Флойда за четыре раунда, теперь утверждает, что хватит одного прямого попадания и что, в принципе, он может уложиться в минуту.

Как посмотреть бой?

Российским зрителям не надо платить за просмотр. В отличие от США и Европы, большие бои в нашей стране показывают бесплатно.

Эксклюзивные права на трансляцию поединка в России принадлежат компании «Телеспорт». В борьбе за право на трансляцию Первый канал победил «Матч ТВ» (сумма сделки не разглашается, что источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что она составила не меньше 100 тысяч долларов), и 27 августа в 7 утра в прямом эфире схватку покажет именно он.

Кроме того, «Телеспорт» будет транслировать бой в интернете, в том числе и через социальную сеть «ВКонтакте». Здесь одним из комментаторов станет потенциальный оппонент Макгрегора по бою в UFC — российский боец Хабиб Нурмагомедов.