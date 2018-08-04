UFC подтвердила проведение боя Нурмагомедова и Макгрегора 6 октября
Бойцы смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретятся на ринге 6 октября, подтвердила компания UFC. Ранее эту дату как возможный день боя называл отец и тренер российского бойца.
Бой пройдет в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.
THE FIGHT IS ON!@TeamKhabib vs @TheNotoriousMMA Oct. 6 in Las Vegas at #UFC229! pic.twitter.com/GHNzmj4eWY— #UFC227 (@ufc) August 3, 2018
Со счетом побед 26:0, россиянин Нурмагомедов был неприкасаемым, и его последние победы <…> только усилили его позиции как одного из величайшего бойцов в легком весе. Но ирландец Макгрегор, первый обладатель двух титулов UFC одновременно, построил карьеру на достижении того, что называют невозможным, и этой осенью попробует поставить «1» в колонке поражений Нурмагомедова и забрать корону, которую он не уступал на ринге (англ. яз.).