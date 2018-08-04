UFC подтвердила проведение боя Нурмагомедова и Макгрегора 6 октября

Бойцы смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретятся на ринге 6 октября, подтвердила компания UFC. Ранее эту дату как возможный день боя называл отец и тренер российского бойца.

Со счетом побед 26:0, россиянин Нурмагомедов был неприкасаемым, и его последние победы <…> только усилили его позиции как одного из величайшего бойцов в легком весе. Но ирландец Макгрегор, первый обладатель двух титулов UFC одновременно, построил карьеру на достижении того, что называют невозможным, и этой осенью попробует поставить «1» в колонке поражений Нурмагомедова и забрать корону, которую он не уступал на ринге (англ. яз.).

Хабиб Нурмагомедов — самый популярный в России боец MMA, действующий чемпион UFC в легком весе, не проигравший ни одного боя в карьере. Он завоевал титул в апреле 2018 года.

Ирландец Конор Макгрегор, одна из главных звезд MMA, завоевал титул UFC в легком весе в 2016 году, но лишился его, так как слишком долго не защищал его. В 2017 году Макгрегор, приостановив выступления в MMA, провел бой с боксером Флойдом Мейвезером по правилам классического бокса (и проиграл).