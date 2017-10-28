Хочу взять животное из приюта. Как это сделать?

Каждую осень в России увеличивается количество бездомных животных: в основном, это происходит, потому что дачники возвращаются в город — бросая собак и кошек, которых подобрали на лето. Точное количество бездомных животных неизвестно, но в крупных городах муниципальные и частные приюты переполнены. «Медуза» рассказывает, как взять кошку или собаку из приюта и как подготовить дом к их появлению.

Говорят, что в приютах все животные больные и дикие. Это правда?

Нет, совсем не все бездомные животные, попавшие в приют, болеют или имеют проблемы с социализацией. В большинстве учреждений новоприбывших животных осматривает ветеринарный врач; им делают все необходимые прививки, а по достижении определенного возраста животное кастрируют или стерилизуют. Сотрудники и волонтеры стараются заниматься с самыми контактными собаками — их учат базовым командам и приучают к поводку.

При этом в приютах действительно много больных и травмированных животных (как физически, так и психически). Бывает, что недобросовестные хозяева бросают старых животных, за которыми нужен постоянный уход, а службы, занимающиеся отловом, привозят сбитых машинами или истерзанных живодерами собак. Зооактивисты стараются сразу пристроить таких животных в дом к опытным владельцам или на передержку к волонтерам.

Как рассказал «Медузе» президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа, у животных из приюта распространены инфекционные заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта. Происходит это по нескольким причинам: в некоторых учреждениях животных забывают прививать; в муниципальных приютах они живут в тесноте и антисанитарии, а сотрудники не всегда успевают заметить заболевшую собаку или кошку и изолировать ее от остальных. Также не все приюты могут позволить себе покупку качественного корма — животных кормят кашами с консервами или дешевым сухим кормом, от которых может нарушаться пищеварение.

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Чтобы забрать животное, надо просто прийти в приют и попросить?

Все не так просто. Для начала вам нужно определиться, из какого приюта вы хотите взять животное. Только в Москве и области работают 15 муниципальных приютов и еще около 30 частных — их адреса можно посмотреть здесь и здесь. Почти у всех учреждений есть сайты и страницы в социальных сетях, на которых сотрудники регулярно рассказывают о постояльцах — можно выбирать по фотографии и описанию. Но будет лучше, если вы приедете в приют и лично познакомитесь с его обитателями.

У приютов строгие требования к будущим владельцам. Сотрудники и волонтеры проводят собеседования с желающими взять бездомное животное, запрашивают документы, могут проверить вашу квартиру и даже заглянуть к соседям. Некоторые учреждения не отдают животных молодым парам, одиноким пожилым людям и в семьи с младенцами. Приют откажет, если собаку хотят использовать в качестве сторожа или посадить на цепь, а также если животное хотят забрать, чтобы затем вручить в качестве подарка.

Если вы решили взять собаку или кошку из государственного приюта в Москве, у вас должна быть местная регистрация и собственное жилье (некоторые приюты делают исключение для людей, арендующих квартиру, но просят предоставить контакты арендодателя). Также представители приюта потребуют согласие всех, кто будет жить с животным: никто не хочет, чтобы от кошки отказались из-за аллергии младшего брата, а жизнерадостный щенок попал в руки к живодерам. Если обстоятельства не позволяют вам взять животное домой, можно стать волонтером — они особенно нужны государственным приютам (там, как правило, больше животных, потому что они обязаны брать всех, кого привозят службы по отлову).

После того как вы выбрали кошку или собаку и познакомились с ней, а также доказали, что ей будет с вами хорошо, приют заключает с вами договор об ответственном содержании. Это еще не все — нужно подготовить к переезду свой дом.

Как подготовиться к жизни с собакой или кошкой?

В первую очередь приобретите средство от блох и клещей и зоошампунь, все это продается в ветеринарных аптеках и зоомагазинах. Они понадобятся вам в первый же день. Заранее позаботьтесь о покупке корма и посоветуйтесь с сотрудниками приюта или опекуном животного (если он у него был) — они могут знать, есть ли у него аллергия или непереносимость каких-либо ингредиентов. «Надо покупать корм проверенных производителей в соответствии с весом и возрастом. Он должен быть не самым дешевым, желательно премиум- или суперпремиум-класса», — рассказала «Медузе» основательница частного приюта 50pets по имени Елена. Ветеринары советуют не кормить животных домашней едой (кашами, консервами и мясными субпродуктами). Готовые корма сбалансированы и снабжены необходимыми витаминами и минералами — в отличие от домашней еды.

Не забудьте про очевидное. Для собаки — две миски (для еды и воды), ошейник, шлейку, поводок, намордник, адресник, на котором будет кличка питомца и ваш номер телефона, а также впитывающие пеленки — приютские собаки не приучены к выгулу (даже если они когда-то были домашними). Для кошки тоже понадобятся миски плюс просторная переноска, лоток, наполнитель к нему и когтеточка. Изучите ближайшие к вашему дому ветеринарные клиники, чтобы знать, куда обращаться за помощью.

Также к появлению питомца нужно подготовить дом. Если вы берете кошку, то на окна нужно установить «антикошки» — сетки, которые не позволят вашему питомцу выпрыгнуть в открытое окно. Желательно спрятать все провода, до которых может дотянуться животное, а также убрать в закрывающиеся шкафы или на высокие полки бытовую химию, продукты и растения.

Представители 50pets советуют ознакомиться с правилами содержания собак и кошек (этот документ принимают муниципальные власти; он может различаться в разных городах). Изучите сайты приютов; многие выкладывают полезные памятки о том, как выбрать вещи для животных и что делать, если они потерялись.

У меня уже есть домашнее животное. Его тоже надо как-то подготовить?

Убедитесь, что животное, которое вы выбрали в приюте, не боится сородичей и не испытывает к ним агрессию. Посмотрите, как будущий питомец ведет себя с соседями по вольеру.

Новичку обязательно потребуется карантин. Это может быть отдельная комната или кухня — главное, чтобы туда никто не пробрался. «Чтобы обезопасить своих питомцев, надо тщательно проверять все документы и вакцинации, которые выдали в приюте», — сообщил «Медузе» Сергей Середа. Проверьте, когда были сделаны прививки — эта информация есть в ветпаспорте животного. Если в документах нет отметок о последних вакцинациях или вам известно, что животное перенесло инфекционное заболевание, не давайте ему контактировать с другими собаками и кошками, в том числе на улице. Соблюдайте карантин до посещения ветеринара.

В первое время старайтесь не оставлять животных наедине: они могут подраться.

Я забрал животное. Что делать дальше?

Переезд — стресс для животного, но все-таки его нужно помыть и обработать от насекомых. Многие владельцы дают новым питомцам противоглистные средства, но этого лучше не делать без назначения врача.

После всех процедур собаке или кошке нужно дать время освоиться в доме — пусть она походит по комнатам и все исследует. При этом нужно особенно внимательно следить за ее поведением и тем, как она ест и ходит в туалет. На следующий день питомца можно вести к ветеринару. Врач должен осмотреть животное и взять необходимые анализы, чтобы удостовериться, что у вашего нового друга нет инфекций и он здоров. Если вы взяли питомца с улицы, а не из приюта, то в клинике ему заведут ветпаспорт, который отдадут владельцу животного после первой вакцинации. В том случае, если врач обнаружил у животного паразитов, ему потребуется средство для дегельминтизации — оно продается в ветаптеке или зоомагазине.

A post shared by Самый уютный приют (@50pets) on Sep 30, 2017 at 10:23am PDT

«В клинике стоит обратить внимание на поведение доктора, возник ли у вас с ним контакт, как он ставит диагноз: производит ли детальное обследование, ссылается ли на опыт, назначает ли дополнительные обследования и анализы. Если, глядя на вашего питомца, доктор фыркает и говорит: „Что вы с ним возитесь, зачем вам такой нужен?“ — понятно, что пользы от его услуг особо не будет», — советует основательница 50pets Елена.

В первые дни собаке надо показать, что она может вам доверять, — общайтесь с ней, играйте, не оставляйте ее одну. Старайтесь потихоньку приучить собаку к тому, что нужду надо справлять на улице, а не дома. Сотрудники приютов также советуют во время прогулок держаться подальше от собак и людей, которые вызывают опасения. Когда собака поймет, что она в безопасности, и привыкнет к новым людям, можно начинать заниматься и обучать ее базовым командам.

Кошки также нуждаются в приручении. «Через два-три дня, если животное не идет на контакт и все еще шипит, кусается и боится вас, нужно начинать приучать его к рукам. Постоянно брать на руки (если кошка агрессивная, то в пледе) и держать, гладить, показывать, что все в порядке, — и делать так как можно чаще», — рассказала «Медузе» зооактивистка Юлия Фролова, приютившая трех бездомных кошек.

Мне кажется, что-то пошло не так. Что делать?

Если вам кажется, что вы не справляетесь с воспитанием животного или оно странно себя ведет, свяжитесь с представителем приюта — он проконсультирует вас. Неадекватное поведение животного может быть также следствием плохого самочувствия, поэтому лучше еще раз посетить врача.

В том случае, когда собака адаптировалась и привыкла к вам, но продолжает не слушаться и плохо себя вести, стоит обратиться к зоопсихологу или кинологу. К выбору кинолога нужно подойти ответственно. Ищите инструктора, который работает с животными на «позитивном подкреплении», то есть поощряет их успехи лакомствами и играми, а не вырабатывает нужные навыки запугиванием, применяя ошейник-удавку или цепь.

«Главное — не ждать, что спасенное вами животное сразу будет мурчать у вас на ручках и благодарить вас до конца жизни. Расположение нужно завоевывать каждый день», — советует Фролова.