Моей кошке плохо! Что делать?! Инструкция «Медузы»

8 сентября во время пожара в Эрмитаже несколько местных котов отравились продуктами горения. Мы решили рассказать, как помочь коту или кошке, если им стало плохо. В инструкции мы будем использовать общее название — кошка, но это не значит, что текст не касается котиков. Более того, многие советы вполне актуальны и для других домашних животных.

1. Поймите, насколько все серьезно

Существует несколько важных признаков, указывающих на то, что кошке срочно требуется помощь:

Сильное кровотечение или кровотечение, которое не останавливается в течение пяти минут

Кошка подавилась, ей трудно дышать, она непрерывно кашляет

У кошки травмирован глаз

Есть подозрение или вы знаете наверняка, что кошка съела ядовитое для нее вещество

У кошки судороги или она шатается. Так бывает, например, если животное надышалось дымом

Есть перелом, кошка сильно хромает или не может пошевелить лапой

Очевидно, что кошка очень тревожится или ей больно (она странно или мало двигается, при надавливании на определенную область бурно реагирует, прячется, меньше играет и ест, издает жалобные звуки или рычит)

Перегрев (горячая кожа, рвота, слюнотечение, быстрое дыхание, потеря координации)

Сильная рвота или диарея (понос) — либо больше двух раз за сутки, либо в комбинации с другими симптомами

Кошка не пьет сутки или больше

Кошка без сознания

2. Позвоните в клинику

Позвоните в ту клинику, в которую собираетесь отвезти кошку. Там должны подсказать, как оказать первую помощь, и, кроме того, в клинике будут знать, что к ним едет пациент, нуждающийся в экстренной помощи. Этот номер должен быть у вас в телефоне или в ветеринарной аптечке. И лучше, если это будет круглосуточная клиника. В некоторых городах есть также службы неотложной помощи — при желании можно рассмотреть и этот вариант, но эти службы не всегда быстрые, а кошку лучше отвезти в клинику как можно скорее.

3. Обезопасьте себя

Кошка, которой больно и плохо, вполне может укусить или поцарапать того, кто пытается оказать помощь. Даже если раньше она было очень тихой и нежной. Поэтому не стоит ее обнимать, близко подносить к лицу тоже не надо. Нужно замотать животное в полотенце или одеяло (но не слишком туго и нос, конечно же, не должен быть прикрыт). Можно еще надеть намордник, но только в том случае, если кошку не рвет.

4. Окажите первую помощь

До того, как отправиться в клинику, нужно по возможности попытаться помочь кошке самостоятельно. Для этого наготове должна быть аптечка, в которой находятся:

бинт, стерильные марлевые салфетки, рулонный лейкопластырь

раствор гидроксида магния или активированный уголь — применяется при отравлении, но без рекомендации ветеринара использовать нельзя

трехпроцентная перекись водорода — вызывает рвоту, но без разрешения ветеринара использовать нельзя, иначе может стать еще хуже

электронный термометр (температура измеряется только ректально; нормальные значения — 36,7–38,9 °C, хотя, надо сказать, в разных хороших источниках приводятся разные нормы)

пипетка или шприц без иглы — чтобы давать лекарства в рот

носилки (да, бывают носилки для кошек!) — чтобы травмированное животное не двигалось и не навредило себе, пока вы его везете в клинику. Только ремни не должны стягивать травмированную область и грудь, вместо них вообще можно использовать одеяло. Альтернатива носилкам — жесткая переноска, в дороге кошку нужно придерживать рукой. Если там слишком много места и кошку трудно фиксировать, то можно положить внутрь одеяло.

При травме

Если кошка получила травму (например, ее сбила машина или она неудачно упала с высоты), ее нужно поместить на плоскую поверхность. Даже при серьезных переломах кошка может встать и пойти, но этого нельзя допускать — нужно немедленно обратиться к ветеринару. Если при переломе вы не уверены, что сможете хорошо наложить шину (а это сделать не так-то просто), то лучше оставить эту идею.

При кровотечении нужно прижать чистую марлевую салфетку к ране как минимум на три минуты. Постоянно проверять, остановилось ли кровотечение, нельзя — так оно позже остановится.

При сильном кровотечении из лапы можно наложить жгут между раной и телом, а затем прижать марлевую салфетку. Жгут нужно расслаблять на 20 секунд каждые 15–20 минут.

Если в ране на голове, в груди или животе есть какой-то посторонний предмет, его нельзя вынимать, иначе кровотечение может усилиться — нужно прижать марлю вокруг. Когда вы везете кошку к ветеринару, нужно следить, чтобы этот предмет не двигался.

При внутреннем кровотечении, когда кровь идет из носа, рта, анального отверстия, когда кошка кашляет кровью или мочится с кровью, когда у нее бледные десны или слабый быстрый пульс (норма — 160–220 ударов в минуту), нужно просто ее укрыть и в тепле довезти до клиники.

При отравлении

Признаками отравления могут быть вялость или избыточная возбужденность, очень много слюны, рвота, кошка может издавать жалостливые звуки. Кстати, симптомы иногда появляются и через несколько дней после того, как кошка съела что-то не то. Если вы заподозрили отравление, нужно сразу отвезти ее к ветеринару. Рвоту желательно собрать в пластиковый пакет и взять с собой. Если кошка что-то жевала, и после этого появились симптомы, то это тоже лучше упаковать и отвезти к ветеринару.

Если вы знаете, что кошка съела что-то не то, но не уверены, опасно ли это, лучше обратиться к ветеринару или посмотреть, нет ли этого предмета или вещества в одном из трех следующих списков:

в списке американского Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами;

в списке Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными;

в приложении этого общества APCC by ASPCA (iOS, Android).

Если вы поняли, что кошка может отравиться, посоветуйтесь с ветеринаром, нужно ли прямо сейчас вызывать рвоту, давать активированный уголь или гидроксид магния.

Если кошка вдохнула много угарного газа, как бывает при пожарах, то это проявится беспокойством, неуверенной походкой, судорогами, затрудненным или учащенным дыханием (норма — 20–30 вдохов в минуту), кашлем, отеком морды или тем, что животное начнет постоянно щуриться. Симптомы могут возникнуть не сразу, а в течение суток или двух. По-хорошему, если кошку вынесли из задымленного помещения, ей нужно как можно быстрее подышать концентрированным кислородом, что в России можно сделать только в клиниках. Если есть ожоги, их нужно полить холодной водой или положить на них мокрое полотенце. В любом случае после пожара кошку нужно быстро показать ветеринару.

Токсичное вещество может проникать и через кожу. Если, к примеру, бытовая химия оказалась на коже кошки или попала в глаза, нужно посмотреть на этикетке, как это средство рекомендуется смывать — водой с мылом или просто водой. Глаза, рот и нос с мылом промывать все-таки не стоит.

При перегреве

В этом случае пригодятся пакеты со льдом, влажные полотенца и прохладная вода, которую можно просто лить на кошку. Полотенца можно обмотать вокруг шеи и головы (морду нужно оставить открытой). Погружать кошку в холодную воду нельзя.

При остановке дыхания (и сердца)

Если вы видите, что кошка не дышит, проверьте дыхательные пути. Для этого нужно открыть ей пасть, аккуратно взять язык и вытянуть его вперед. Хорошо, если под рукой еще есть фонарик. Так можно увидеть, не подавилась ли кошка чем-нибудь. Если дыхательные пути чистые, можно сделать искусственное дыхание:

Закройте пасть кошки и сожмите рукой, чтобы она не открывалась. Немного потяните голову кошки на себя. Выдохните прямо в нос — грудная клетка кошки должна подняться. Повторяйте выдохи каждые 4–5 секунд.

Если при этом нет пульса:

Положите кошку на правый бок на твердую поверхность. Сердце находится под локтевым суставом передней левой лапы. Обхватите ладонью грудную клетку кошки так, чтобы большой палец был на левой стороне, а все остальные пальцы — на правой. Сжимайте грудную клетку 100–150 раз в минуту так, чтобы она продавливалась на треть или даже на половину. После 4–5 секунд сделайте выдох в нос. (Это рекомендация Американской ветеринарной медицинской ассоциации. Рекомендация Американского Красного Креста — 30 сжатий и два вдоха; рекомендация Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными — три сжатия и один вдох.) Сердечно-легочную реанимацию лучше проводить вдвоем. Сжатия и вдохи нельзя прекращать и на пути в клинику. Однако нужно помнить, что шансы на выживание в такой ситуации не очень велики.

При электротравме

Если вы увидели, что кошку бьет током и в зубах у нее провод, нужно выключить устройство и вытащить вилку из розетки или обесточить квартиру. Просто так оттаскивать кошку голыми руками нельзя: вас просто ударит током. После того, как вы все выключили, проверьте, дышит ли кошка и бьется ли у нее сердце. Если нет, проводите сердечно-легочную реанимацию.

Некоторые животные продолжают дышать после таких случаев, и их главная проблема — ожоги пасти. Тогда до обращения к ветеринару нужно приложить к поврежденному месту компресс с ледяной водой.

Если кошка подавилась

В таком случае она будет с усилием кашлять, издавать странные звуки, трогать лапой пасть и вести себя дико. Проверьте дыхательные пути кошки, как написано выше. Если кошка действительно подавилась, попытайтесь аккуратно вынуть застрявший предмет пальцами или с помощью пинцета. Однако тут есть серьезная опасность, что кошка вас укусит или вы протолкнете то, чем оно подавилось, глубже, поэтому некоторые ветеринары советуют так не делать. Если вы все-таки пытаетесь освободить дыхательные пути, не затягивайте попытки: не получается — езжайте в клинику. По пути можно обхватить грудную клетку кошки руками и резко надавить. Или можно положить ее на бок на что-то твердое и 3–4 раза надавить на грудную клетку двумя руками. Даже если дыхание восстановилось, все равно нужно показаться ветеринару, чтобы не пропустить серьезные повреждения.

5. Отправляйтесь в клинику

С собой нужно взять все необходимые документы (паспорт животного, медицинскую карту, если есть), и лучше, чтобы они всегда лежали вместе там, где их легко найти.

Эти и другие рекомендации можно найти в приложении Американского Красного Креста Pet First Aid (iOS, Android).