В Эрмитаже произошел пожар. Для его тушения вызвали 18 пожарных машин

Интерфакс
10:01, 8 сентября 2017
Надежный источник

В Эрмитаже произошел пожар. На место происшествия, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, направлены 15 пожарных машин, так как речь идет об объекте исторического и культурного мирового наследия. «Интерфакс», в свою очередь, сообщает со ссылкой на региональное управление МЧС, что к Эрмитажу выезжали 18 пожарных экипажей.

По данным сайта 78.ru, ссылающегося на источники в экстренных службах, очаг возгорания находился в подвале здания в подсобном помещении. Площадь пожара составляла 7 квадратных метров. К 12:40 мск возгорание было ликвидировано, сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС по Петербургу.

Очаг пожара, сообщили источники 78.ru, находился рядом с помещением, где содержат эрмитажных котов.

По данным «Пятого канала», как минимум два животных погибли. «Фонтанка» сообщает о четырех погибших котах. В свою очередь ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС по городу Алексея Аникина сообщает, что пострадали пять животных, получивших отравление продуктами горения. По его словам, одну из кошек «откачали» с помощью специального аппарата. Информацию о погибших животных ни глава ГУ МЧС, ни ветеринарный врач, занимающийся котами Эрмитажа, ТАСС не подтвердили. Всего в Эрмитаже живут от 50 до 70 котов, защищающие музейные экспонаты от грызунов.

Эрмитаж закрыт для входа посетителей. Из музея, как сообщается, эвакуированы 20 человек.

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