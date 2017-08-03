Мне нужно перевезти кошку или собаку в другой город. На самолете или на поезде? Какие справки нужны?

30 июля зоозащитница Карина Арабаджанц летела из аэропорта Шереметьево в Берлин рейсом компании «Аэрофлот» с четырьмя бездомными собаками, которых согласились приютить в Германии. Во время погрузки переносок в багажный отсек шестимесячная собака по кличке Бэлла сбежала. По версии Арабаджанц, сотрудники «Аэрофлота» уронили переноску, и поэтому собака выбралась из нее. Представители авиакомпании утверждают , что Бэлла сама выбила дверцу клетки. 31 июля недалеко от КПП аэропорта собаку сбила машина; узнать об этом удалось только после того, как волонтеры нашли захоронение на обочине. Это не первый случай, когда у россиян возникают претензии к транспортным компаниям из-за перевозки животных. «Медуза» рассказывает, как перевезти питомца в другой город или страну.

Самолет, поезд или автомобиль?

Любая длительная поездка — это стресс для животного. Питомца надо заранее приучить к переноске — без нее пассажира не пустят ни в самолет, ни в поезд. В замкнутом пространстве животное может испугаться и начать вести себя непредсказуемо.

Перед покупкой билета на самолет изучите правила перевозки животных разных авиакомпаний. Например, «Аэрофлот» не разрешает провозить собак- , а в салон допускаются животные, чей вес вместе с переноской не превышает 8 килограммов. На рейсах UTair в салон можно взять питомца весом до 10 килограммов (вместе с переноской). В самолете контейнер с животным помещается под кресло, расположенное перед пассажиром. Во время полета его нельзя открывать.

Правила перевозки в багажном отсеке также различаются, их надо уточнять непосредственно у представителей компании. Главное условие — крепкий контейнер, чьи габариты и вес не превышают требования, установленные перевозчиком. Несколько собеседников «Медузы», перевозивших животных в багажном отсеке, посоветовали дополнительно обматывать переноску скотчем и фиксировать замки проволокой. Цена на провоз животного также зависит от веса и пункта назначения, но обычно не превышает 200 евро (14 тысяч рублей).

Домашних животных можно перевозить не только пассажирскими рейсами, но и грузовыми (карго). Такие услуги есть у AirBaltic и альянса SkyTeam, но они значительно дороже обычных рейсов.

У железнодорожных компаний не такие строгие требования к провозу питомцев. В 2015 году РЖД разрешила ездить с некрупными домашними животными в улучшенных плацкартах, купе и скоростных поездах. Питомец должен быть в переноске, чьи габариты не должны превышать 180 сантиметров по сумме трех измерений. Для путешествия с крупной собакой придется выкупить все купе. В скоростных поездах пассажирам с животными предлагаются специальные места. При этом собака и кошка все равно поедут на багажной полке.

Если есть возможность ехать на автомобиле, то лучше путешествовать именно так. Например, собаку в машине можно провозить без клетки, а в дороге делать остановки для выгула. Автомобиль — единственный доступный транспорт для перевозки больных животных (но только внутри страны).

Я везу питомца заграницу. Какие справки нужны?

В первую очередь питомец должен быть чипирован и привит. Об этом лучше позаботиться заранее: процедуры нельзя делать сразу — между вживлением чипа и прививкой должно пройти как минимум две недели. После прививки от бешенства наступает карантин — животное нельзя вывозить из страны в течение 30 дней.

За несколько дней до поездки хозяину и питомцу придется посетить районную государственную ветеринарную станцию. В учреждении выдадут ветеринарное свидетельство или сертификат Таможенного союза, если вы собираетесь ехать в страны Евразийского экономического союза. Справка действует пять суток и потребуется для прохождения ветеринарного контроля. За 24 часа до поездки животному нужно пройти ветеринарный контроль, без которого его не выпустят из России. В Москве находятся пять погранично-контрольных пунктов — во всех аэропортах, а также на Киевском вокзале. Узнать график работы пунктов можно здесь. Для прохождения контроля потребуется ветеринарный паспорт животного, сертификат или свидетельство и сам питомец.

Если перевозка животного осуществляется без сопровождения хозяина, то документы придется оформлять в Россельхознадзоре.

Нет никакой возможности перевозить животных без справки?

Есть. В конце 2016 года РЖД разрешила не предъявлять ветеринарное свидетельство для провоза питомцев внутри страны. Теперь для того, чтобы животное пустили в поезд, достаточно ветеринарного паспорта. Как показывает практика, не все сотрудники РЖД знают о новом приказе — в некоторых поездах проводники продолжают требовать справки.

На внутренних авиационных рейсах пассажирам с животными нужно предъявлять ветеринарный паспорт и справку из государственной ветеринарной клиники о состоянии здоровья питомца. Больных, агрессивных и неконтролируемых животных в самолеты и поезда не пускают; окончательное решение принимают сотрудники авиакомпании.