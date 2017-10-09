Роскомнадзор анонсировал скучное видео про персональные данные так, что все испугались блокировки Telegram. Репутация 💁

Роскомнадзор 6 октября анонсировал в своем твиттере нечто, что может «кому-то не понравиться». К твиту был приложен короткий тизер с детьми, тревожной музыкой и титрами «Скоро во всех Telegram-каналах страны. Вы узнаете от детей страшную правду». В конце тизера мальчик шепотом говорит: «Бегите, бегите».

Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей. pic.twitter.com/rQePYnn6JT — Роскомнадзор (@roscomnadzor) October 6, 2017

Ведомство, отвечающее за блокировки сайтов и приложений в Рунете, объявило, что новость появится в понедельник, 9 октября. Сразу после этого в соцсетях появились предположения, что Роскомнадзор объявит о блокировке мессенджера Telegram в России.

Судя по всему, 9 октября Роскомнадзор начнет блокировать Telegram.

Напомним из-за чего: https://t.co/rrZa2zjUcw https://t.co/caYfIqdvxv — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) October 6, 2017

ох беда... придется опять настраивать обход... — MAD_DEL (@MadDelBastard) October 6, 2017

За деньги налогоплательщиков лишаете их же свободы. Горите в аду! — Иван Пирог (@ivanpirog) October 6, 2017

Анонс Роскомнадзора был таким тревожным, что журналисты решили уточнить у руководителя ведомства Александра Жарова, будет ли заблокирован Telegram. Жаров заверил The Bell, что мессенджер трогать не будут.

В твиттере Роскомнадзора тоже появилось обещание, что громких блокировок 9 октября не будет.

Видим бурную реакцию на наш ролик. Но она что называется «не про то». Не надо волноваться, речь о блокировках не идет. Дождитесь 9 октября. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) October 6, 2017

Наконец, в понедельник ведомство опубликовало обещанный пост. В нем ссылка на скучное видео с детьми, отвечающими на вопросы про персональные данные.

#персданные #дети

Этим роликом мы хотим вновь привлечь внимание к теме безопасности персональных данных: https://t.co/rVKtsedjQ3 — Роскомнадзор (@roscomnadzor) October 9, 2017

«Страшная правда» заключается в том, что за нашими персональными данными идет постоянная охота. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) October 9, 2017

Поэтому чувство бережного отношения к своим персональным данным необходимо воспитывать с детства. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) October 9, 2017

Пользователи соцсетей не впечатлены.

"Персональные", хах? Это говорит орган, который вечно просит ему что-то предоставить? Вы издеваетесь? — Алексей Захаров (@dedbyded) October 9, 2017

Правда, видео с детьми увидели не все: некоторых пользователей твиттера Роскомнадзор забанил.