шапито

Роскомнадзор анонсировал скучное видео про персональные данные так, что все испугались блокировки Telegram. Репутация 💁

Meduza
09:30, 9 октября 2017

Роскомнадзор 6 октября анонсировал в своем твиттере нечто, что может «кому-то не понравиться». К твиту был приложен короткий тизер с детьми, тревожной музыкой и титрами «Скоро во всех Telegram-каналах страны. Вы узнаете от детей страшную правду». В конце тизера мальчик шепотом говорит: «Бегите, бегите».

Ведомство, отвечающее за блокировки сайтов и приложений в Рунете, объявило, что новость появится в понедельник, 9 октября. Сразу после этого в соцсетях появились предположения, что Роскомнадзор объявит о блокировке мессенджера Telegram в России.

Анонс Роскомнадзора был таким тревожным, что журналисты решили уточнить у руководителя ведомства Александра Жарова, будет ли заблокирован Telegram. Жаров заверил The Bell, что мессенджер трогать не будут.

В твиттере Роскомнадзора тоже появилось обещание, что громких блокировок 9 октября не будет.

Наконец, в понедельник ведомство опубликовало обещанный пост. В нем ссылка на скучное видео с детьми, отвечающими на вопросы про персональные данные.

Пользователи соцсетей не впечатлены.

Правда, видео с детьми увидели не все: некоторых пользователей твиттера Роскомнадзор забанил.

И с чего бы такая репутация?

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