Роскомнадзор анонсировал скучное видео про персональные данные так, что все испугались блокировки Telegram. Репутация 💁
Роскомнадзор 6 октября анонсировал в своем твиттере нечто, что может «кому-то не понравиться». К твиту был приложен короткий тизер с детьми, тревожной музыкой и титрами «Скоро во всех Telegram-каналах страны. Вы узнаете от детей страшную правду». В конце тизера мальчик шепотом говорит: «Бегите, бегите».
Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей. pic.twitter.com/rQePYnn6JT— Роскомнадзор (@roscomnadzor) October 6, 2017
Ведомство, отвечающее за блокировки сайтов и приложений в Рунете, объявило, что новость появится в понедельник, 9 октября. Сразу после этого в соцсетях появились предположения, что Роскомнадзор объявит о блокировке мессенджера Telegram в России.
Судя по всему, 9 октября Роскомнадзор начнет блокировать Telegram.— РосКомСвобода (@RuBlackListNET) October 6, 2017
Напомним из-за чего: https://t.co/rrZa2zjUcw https://t.co/caYfIqdvxv
ох беда... придется опять настраивать обход...— MAD_DEL (@MadDelBastard) October 6, 2017
За деньги налогоплательщиков лишаете их же свободы. Горите в аду!— Иван Пирог (@ivanpirog) October 6, 2017
Анонс Роскомнадзора был таким тревожным, что журналисты решили уточнить у руководителя ведомства Александра Жарова, будет ли заблокирован Telegram. Жаров заверил The Bell, что мессенджер трогать не будут.
В твиттере Роскомнадзора тоже появилось обещание, что громких блокировок 9 октября не будет.
Видим бурную реакцию на наш ролик. Но она что называется «не про то». Не надо волноваться, речь о блокировках не идет. Дождитесь 9 октября.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) October 6, 2017
Наконец, в понедельник ведомство опубликовало обещанный пост. В нем ссылка на скучное видео с детьми, отвечающими на вопросы про персональные данные.
#персданные #дети— Роскомнадзор (@roscomnadzor) October 9, 2017
Этим роликом мы хотим вновь привлечь внимание к теме безопасности персональных данных: https://t.co/rVKtsedjQ3
«Страшная правда» заключается в том, что за нашими персональными данными идет постоянная охота.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) October 9, 2017
Поэтому чувство бережного отношения к своим персональным данным необходимо воспитывать с детства.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) October 9, 2017
Пользователи соцсетей не впечатлены.
"Персональные", хах? Это говорит орган, который вечно просит ему что-то предоставить? Вы издеваетесь?— Алексей Захаров (@dedbyded) October 9, 2017
Правда, видео с детьми увидели не все: некоторых пользователей твиттера Роскомнадзор забанил.
А чем там Роскомнадзор раздуплился, покажите, а они меня забанили.— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) October 9, 2017
Это идеальная картина. pic.twitter.com/THKGdFpKGP— David Homak (@aalien) October 9, 2017