ФСБ и Роскомнадзор предупредили провайдеров о незаконности серверов Google Global Cache

РБК
07:47, 20 сентября 2017
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Роскомнадзор направил операторам связи по всей стране предупреждение о том, что установленные на их сетях серверы Google Global Cache несертифицированы и за их использование грозит штраф. Несколько таких писем, направленных провайдерам региональными управлениями Роскомнадзора, есть в распоряжении РБК.

В двух письмах, сообщает издание, говорится, что информация об использовании несертифицированных серверов Google Global Cache была получена Роскомнадзором от ФСБ.

Провайдеров предупреждают, что установка данного оборудования без сертификатов соответствия повлечет за собой ответственность по ст. 13.6 КоАП, предусматривающей для юридических лиц штраф до 300 тысяч рублей.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что центральный аппарат действительно проинформировал свои территориальные органы об использовании таких несертифицированных серверов.

В свою очередь участники рынка, опрошенные РБК, считают, что серверы Google Global Cache не являются средством связи, а потому вообще не должны сертифицироваться. В перечни подлежащего сертификации оборудования, указали они, такие серверы не входят.

Управляющий директор интернет-провайдера «Экотелеком» Сергей Никулин указал, что передача данных между Google Global Cache и серверами Google зашифрована. «При установке Google Global Cache внутри контура системы блокировки технически невозможно заблокировать контент Google», — подчеркнул он, предположив, что это «вызывает раздражение регулятора и является препятствием к сертификации».

Получить комментарии Google изданию не удалось.

«К нам поступила актуальная информация, и мы обязаны обратить внимание наших территориальных органов, чтобы они были внимательны при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Это обычная практика. Вне зависимости от бренда. Закон одинаково работает для всех», — сказал он [Ампелонский] РБК.

РБК
Google устанавливает серверы Google Global Cache в сетях крупных провайдеров для снижения нагрузки. На этих серверах некоторое время хранится контент, запрашиваемый пользователями. Если за время хранения контента аналогичный запрос направляет другой пользователь, он получает данные уже от Google Global Cache, а не из дата-центра Google. Провайдерам такие серверы помогают снизить нагрузку на сети, а пользователям — увеличить скорость доступа.
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