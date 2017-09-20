ФСБ и Роскомнадзор предупредили провайдеров о незаконности серверов Google Global Cache

Роскомнадзор направил операторам связи по всей стране предупреждение о том, что установленные на их сетях серверы Google Global Cache несертифицированы и за их использование грозит штраф. Несколько таких писем, направленных провайдерам региональными управлениями Роскомнадзора, есть в распоряжении РБК.

В двух письмах, сообщает издание, говорится, что информация об использовании несертифицированных серверов Google Global Cache была получена Роскомнадзором от ФСБ.

Провайдеров предупреждают, что установка данного оборудования без сертификатов соответствия повлечет за собой ответственность по ст. 13.6 КоАП, предусматривающей для юридических лиц штраф до 300 тысяч рублей.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что центральный аппарат действительно проинформировал свои территориальные органы об использовании таких несертифицированных серверов.

В свою очередь участники рынка, опрошенные РБК, считают, что серверы Google Global Cache не являются средством связи, а потому вообще не должны сертифицироваться. В перечни подлежащего сертификации оборудования, указали они, такие серверы не входят.

Управляющий директор интернет-провайдера «Экотелеком» Сергей Никулин указал, что передача данных между Google Global Cache и серверами Google зашифрована. «При установке Google Global Cache внутри контура системы блокировки технически невозможно заблокировать контент Google», — подчеркнул он, предположив, что это «вызывает раздражение регулятора и является препятствием к сертификации».

Получить комментарии Google изданию не удалось.