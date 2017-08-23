Роскомнадзор заставил орловское издание удалить анекдот из комментариев к статье
Роскомнадзор предписал изданию «Орловские новости» удалить анекдот, опубликованный одним из читателей в комментариях. Внимание на инцидент обратило издание TJournal.
Анекдот был размешен в комментариях к материалу под заголовком «Орловский чиновник устроил забег от съемочной группы НТВ. Краткий пересказ». В нем говорилось о верном способе собрать нормальное правительство: для этого нужно дважды набрать кабинет министров и оба состава расстрелять. Те, кто все же захотят после этого идти в политику, и составят нормальное правительство.
В Роскомнадзоре сочли, что эта шутка содержит признаки призыва к насильственному свержению строя в России. «Орловские новости» подчинились требованию ведомства, но заявили, что не согласны с ним.
«Не хочу оправдывать автора комментария, но очевидно, что к чиновникам в России отношение сформировалось не самое лучшее, и в этом вряд ли виноваты анекдоты или те, кто их рассказывает», — заявил главный редактор «Орловских новостей» Денис Волин.