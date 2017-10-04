Видеоблогер Юрий Хованский снял клип, в котором он в шутку приносит извинения бизнесмену Олегу Тинькову. Клип снят по мотивам конфликта Тинькова с авторами развлекательного канала «Немагия», который, кажется, завершился примирением сторон в конце сентября.

По сюжету клипа, в дом к Хованскому врываются вооруженные люди в масках, которые вывозят его в лес. Под дулами автоматов блогер просит прощения у Тинькова и говорит, что тому не следовало забирать заявление против «Немагии»: «Они тебя оклеветали, а ты их даже убивать не стал».

Хованский также вызывается набить себе татуировку с именем Тинькова, порезать на части банковские карты конкурентов «Тинькофф-банка» и сдать всех блогеров, которые выступили в поддержку «Немагии».

В клипе упоминается и история с выбитой дверью: в середине сентября Хованский удалил ролики про Тинькова, в которых он поддерживал «Немагию», после получения претензий. Блогер утверждал, что ему также выбили дверь, но подробностей случившегося не рассказал. В клипе Хованский поет, что он сам выбил свою дверь: «Она мне просто не нравилась».

Осторожно: в клипе звучит много нецензурной лексики. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите, как собака падает в реку. Это фиаско, братан.