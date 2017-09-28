Уголовное дело против «Немагии» по жалобе Тинькова прекращено

Дело, как отметил Зинуров, прекращено за примирением сторон. Защита блогеров также получила заявление об отказе Тинькова от иска в арбитражном суде.

Полиция прекратила расследование уголовного дела о клевете против видеоблогеров канала «Немагия». Об этом рассказал их адвокат Александр Зинуров.

Тиньков объявил, что откажется ото всех претензий ко блогерам, 26 сентября. Он не стал дожидаться извинений от «Немагии», заявив, что теперь посмотрит, как они себя поведут.

Поводом для исков и заявления в полицию стал критический ролик «Немагии» о Тинькове, опубликованный 8 августа. В нем, по мнению Тинькова, авторы оскорбили его жену и распространили клевету о его банке.