Forbes: за время конфликта с «Немагией» Олег Тиньков разбогател на 400 миллионов долларов

Состояние банкира Олега Тинькова с начала конфликта с видеоблогом «Немагия» в августе 2017 года выросло на 400 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.

Издание отмечает, что на 8 августа, когда был опубликован ролик «Немагии» о Тинькове, состояние бизнесмена оценивалось в 1,6 миллиарда долларов. 26 сентября, когда Тиньков отказался от претензий блогеров, оно оценивалось уже в два миллиарда.

Главным фактором роста состояния Тинькова стало увеличение стоимости акций «Тинькофф-банка». Котировки с начала августа по конец сентября выросли с 13 до 17 долларов за акцию. Опрошенные Forbes эксперты связывают это с общим подъемом банковского сектора и хорошей отчетностью «Тинькофф-банка».

Forbes не приводит свидетельств того, что на увеличение состояния Тинькова повлиял спор с «Немагией».