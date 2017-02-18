Рубрика «Шапито» «Медузы» продолжает исследовать страны, которые можно одновременно назвать и лучшими, и худшими на планете. Вслед за Австралией и Японией пришло время поговорить про Китай — самое населенное и одно из самых больших по площади государств планеты. Там живут очень находчивые люди, но порой они попадают в слишком дурацкие ситуации.

Китай — прекрасная страна

В ней живут прекрасные люди. Одна из них напекла сыну, приехавшему в гости на китайский Новый год, 15 килограммов блинов. И завернула их с собой! Сын летел на самолете, и, естественно, у него случился перевес. Пришлось везти блины в ручной клади.

Не у всех получается купить билет на самолет или хотя бы на автобус, а Новый год при этом хочется встретить с родными. И один китаец отправился домой на велосипеде. Ему нужно было проехать две тысячи километров. Он проехал четверть пути и выяснил, что все это время двигался в противоположном направлении. Полицейские, которые остановили мужчину, в итоге купили ему билет и посадили на поезд.

Трудности китайцам приходится преодолевать каждый день. Фермер Ван Эньлинь 16 лет боролся с заводом из-за загрязнения почвы. Он смог по книгам изучить право и добиться компенсации себе и соседям! А вот другой пример — Фану Шуюну за 50, но он добирается до работы вплавь — точнее, стоя на бревне и балансируя бамбуковой палкой.

Chinese man uses bamboos, not boats, as his river commute CGTN

Китайцы умеют развлекаться. Один 25 лет колол орехи ручной гранатой — он просто не знал, что это граната. Еще двое устроили перестрелку из фейерверков. А чиновников повели на совещание по борьбе с ленью. И они там уснули.

Служить на благо китайского общества вообще непросто. Полицейским приходится иметь дело то с бойким мальчиком, защищающим свою бабушку стальной трубой, то с водителем грузовичка, который вез грузовичок, наверху которого стоял еще один грузовичок.

A man was fined for driving a truck loaded with two smaller cars on a high speedway in north China's Shanxi Province on Sunday. The driver said he came up with this idea to save transportation fees. Опубликовано CGTN 15 мая 2016 г.

Еще в Китае очень любят интернет. Порой это выливается в безумные флешмобы, распространяющиеся в местных соцсетях: в разное время молодые люди пытались дотянуться до пупка через спину и до уха через голову, а также оказаться тоньше листа A4 и удержать ручку под грудью.

Среди этого безумия встречаются и добрые истории. Однажды у американского журналиста Мэтта Стоперы украли айфон. Через год он обнаружил, что новый владелец его телефона — неизвестный китайский молодой человек — забыл отвязать айфон от iCloud, поэтому его селфи появлялись в фотогалерее Стоперы.

Журналист опубликовал снимки в Сети, и через несколько часов китайские интернет-пользователи сообща смогли вычислить героя фотографий. В конце концов Стопера слетал в Китай и познакомился со своим «китайским братом».

И еще. В Китае живут большие панды!

Adorable panda cubs make public debut in China ODN

Watch: Giant pandas create trouble as staff cleans their house "Stay away from my basket!” A video of pandas' daily life in a breeding base in Sichuan has amused thousands of netizens. Check out the video to find out who the "trouble makers" are when the staff cleaned the pandas' house. Опубликовано CGTN 15 мая 2016 г.

Китай — ужасная страна

В Китае цензурируют интернет (что само по себе очень плохо), но это не мешает появлению безумных приложений, делающих человека на фотографии «красивее».

Одно из них, Meitu, было особенно популярно в январе. Оно делало фотографии людей мультяшно-милыми (и отвратительными).

Here's Donald Trump in the Meitu app HAPPY NIGHTMARES! pic.twitter.com/eSTyrAgMXt — Sam Stryker (@sbstryker) January 18, 2017

А затем все обнаружили, что Meitu еще и опасно — приложение собирало очень много данных о пользователях, которые устанавливали его. На Android оно, среди прочего, получало доступ к списку контактов, сообщениям, номеру IMEI и хранилищу данных.

Еще в Китае очень любят все подделывать. Вы наверняка помните китайских чиновников, которые в 2011 году прифотошопили себя на фотографию новой дороги (чтобы отчитаться, как они «провели инспекцию»), а в 2013-м — аналогичным образом «посетили» пенсионерку.

В конце января в стране стали популярны поддельные твиты Дональда Трампа — с помощью специального приложения можно приписать президенту США любое высказывание (на китайском!) И за четыре дня на нем создали миллион фейковых твитов.

В китайском городе Чанша существует ночной клуб Changsha Tianxin District Zouk Bar, который выдает себя за местную версию Zouk — сингапурского клуба, считающегося одним из лучших в мире. И в Чаншу ездят известные диджеи, не подозревающие, что их зовут в поддельный Zouk.

멋진 추억을 만들어준 클럽 주크 패밀리 감사합니다😍 Thank you so much Club Zook, Changsha China🙇🙏 Great Venue🎪 Great Music🎤 Great People💃 See you again 🙈 真的很感谢 愉快的回忆。😻😻 Опубликовано Reverse Prime 29 августа 2016 г.

А перед китайским Новым годом в стране активно заработал бизнес поддельных отношений: молодые люди платили девушкам деньги, чтобы те выдавали себя за их девушек. Нужно это, чтобы представить свою вторую половинку родителям. Фейковую девушку себе можно найти через мобильное приложение. Она будет получать по 15 центов в час за свою работу.

Китай ужасен еще и потому, что нужда в таком бизнесе возникает регулярно — мужчин в стране на 30 миллионов больше, чем женщин. И многие просто не могут найти себе пару. Так, недавно стало известно, что житель одной из самых бедных деревень страны Янь Жуйцин безуспешно ищет жену уже 18 лет.

А 58-летний житель Гуйчжоу вместе с 18-летним сыном ухаживает за семью секс-куклами. Мужчины одевают кукол, выводят их погулять, но по прямому назначению не используют.

Наконец, в Китае непросто с экологией. Крупные города окутывает смог. Иногда он такой густой, что из-за плохой видимости отменяют сотни авиарейсов и закрывают дороги.

При этом в стране официально ограничивают верхнее значение индекса качества воздуха (AQI) — он не может быть больше 500 (хотя значение 500 в течение 24 часов уже считается опасным и приводит к закрытию школ). Создатели приложения Air Matters как-то решили убрать ограничение в 500 пунктов, чтобы пользователи видели реальное положение дел. Китайские власти на следующий же день заставили их вернуть максимум в приложение.

Фото: Sipa Asia / Sipa USA / Scanpix / LETA

Чтобы как-то решить проблему загрязненного воздуха, в Нанкине, бывшей столице страны, собираются построить «вертикальный лес» — здания, обвешанные деревьями и кустами.