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Два китайца устроили перестрелку фейерверками

Meduza
09:56, 1 февраля 2017

Китайская газета «Жэньминь жибао» показала, как два молодых человека устроили «дуэль» на пустой дороге. Мужчины подожгли большие фейерверки и начали стрелять из них друг в друга.

«Перестрелка» произошла в ходе празднования китайского Нового года. Хотя, возможно, дуэлянты просто хотели повторить сцену битвы Гарри Поттера с Волан-де-Мортом.

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