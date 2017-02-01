Два китайца устроили перестрелку фейерверками

Китайская газета «Жэньминь жибао» показала, как два молодых человека устроили «дуэль» на пустой дороге. Мужчины подожгли большие фейерверки и начали стрелять из них друг в друга.

Not a scene from @HarryPotterFilm: Two guys launch firework fight during the Spring Festival pic.twitter.com/mJqye2QoxV — People's Daily,China (@PDChina) 31 января 2017 г.

«Перестрелка» произошла в ходе празднования китайского Нового года. Хотя, возможно, дуэлянты просто хотели повторить сцену битвы Гарри Поттера с Волан-де-Мортом.