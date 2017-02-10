шапито

В Китае чиновники уснули на совещании по борьбе с ленью

Reuters
16:42, 10 февраля 2017

В китайской провинции Хубэй шесть чиновников уснули на совещании, во время которого обсуждалось, как мотивировать ленивых чиновников.

Среди уснувших был глава фонда, который выдает субсидии на жилье малообеспеченным гражданам, а также заместитель секретаря бюро городского планирования в округе Сянъян.

Дисциплинарное бюро сянъянского отделения Коммунистической партии Китая обязало чиновников публично извиниться и написать письма с самокритикой.

Читайте также

Фото в анонсе: Jason Lee / Reuters / Scanpix / LETA

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Фото в анонсе: Jason Lee / Reuters / Scanpix / LETA