шапито

Мама напекла сыну 15 килограммов блинов. Пришлось взять их в ручную кладь

People's Daily
16:10, 7 февраля 2017

Пассажир, вылетавший из международного аэропорта Лукоу города Нанкина на востоке Китая, взял в ручную кладь почти 15 килограммов блинов.

Опубликовано People's Daily, China 3 февраля 2017 г.

Сначала блины лежали в багаже мужчины, но его чемодан превысил разрешенную норму, и сотрудники аэропорта разрешили провезти блины в ручной клади.

Опубликовано People's Daily, China 3 февраля 2017 г.
Опубликовано People's Daily, China 3 февраля 2017 г.

Оказалось, что мужчина работает в городе Чан и приехал домой отпраздновать китайский Новый год, а блины испекла его мать. Также мужчина вез банки с соленьями.

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