Китаец 25 лет колол орехи ручной гранатой

Житель деревни в китайской провинции Шэньси принес в местный полицейский участок ручную гранату.

По словам мужчины по фамилии Жань, граната оказалась у него в 1991 году. Он не знал, что это, и на протяжении 25 лет колол гранатой грецкие орехи. Как рассказал Жань, ему показалось, что непонятная металлическая штуковина хорошо подходит для этого.

В начале декабря мужчина увидел памятку о запрете хранить у себя дома огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Из нее Жань узнал, что он колол орехи ручной гранатой, которая могла его убить. После этого он решил отнести гранату в полицию, где его назвали «безрассудным».