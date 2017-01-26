Китаец решил доехать до родного города на велосипеде. Проехал 500 километров. Оказалось, не в ту сторону

Житель города Жичжао решил отправиться на китайский Новый год домой. До его родного города Цицикар, судя по маршруту на картах Google, ехать две тысячи километров.

Но у мужчины не было денег — он проработал совсем недолго, а почти все заработанное потратил на интернет-кафе. Поэтому он решил отправиться домой на велосипеде.

Путешественник ехал, спрашивая дорогу у проезжавших мимо людей. Полиция города Уху остановила мужчину за езду по шоссе. Тогда-то и выяснилось, что он проехал 500 километров на юг, хотя должен был двигаться на север.

小伙骑着自行车回老家过年 1个月之后发现方向反了 奇葩搞笑视频

СМИ пишут, что путешественник потратил месяц на дорогу до Уху, но это звучит странно: так выходило бы, что он проезжал в день всего 16-17 километров.

Полицейские решили помочь мужчине и дали ему денег на билет на поезд. Китайский Новый год начнут отмечать 28 января.