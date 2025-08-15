Чего хотят и что готовы обсуждать Путин и Трамп? Напоминаем позиции сторон перед саммитом на Аляске. Максимально коротко

Россия

Официальная позиция. Прекращение огня — только после «устранения первопричин» конфликта. Четыре региона и Крым должны быть признаны российскими. Санкции должны быть сняты. Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Неофициально. Готовы на полную заморозку конфликта, если ВСУ уйдут с Донбасса. Готовы обсуждать перемирие в воздухе без дополнительных условий.

США

Официальная позиция. Главная цель — добиться немедленного прекращения огня. Необходимо «свести вместе» Путина и Зеленского. Если Путин не согласится прекратить огонь, Россию ждут новые санкции. «Раздел» Украины обсуждаться не будет. Ожидания от встречи — невысокие.

Неофициально. Готовы фактически признать российские завоевания и снять санкции в обмен на прекращение огня — но без гарантий того, что Украина не станет членом НАТО. Допускают военный и экономический контроль России над оккупированными территориями — без юридического признания.

