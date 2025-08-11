Война Тысяча двести шестьдесят пятый день. Переговоры на Аляске: чего будет требовать Путин и что нужно Трампу? Какие условия выдвигает Украина? Что делает Европа?

Боевая машина ВСУ в Херсонской области, 8 августа 2025 года Fermin Torrano / Anadolu / Getty Images

Верите ли вы, что предстоящая встреча Путина и Трампа — это предвестие скорого мира или, по крайней мере, прекращения огня?

Мир

В пятницу, 15 августа, на Аляске пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Они будут говорить о прекращении российско-украинской войны. Рассказываем, что известно об их исходных позициях на переговорах — а также о том, чего требуют Украина и страны Европы.

Чего требует Путин?

Президент России, судя по утечкам в западных СМИ, выдвигает следующие требования.

Украина выводит свои войска из Донецкой области.

После этого в остальных регионах Украины боевые действия прекращаются по текущей линии фронта.

Затем Путин и Трамп согласовывают окончательный мирный план.

На последнем этапе план обсуждается с Зеленским.

Путин, таким образом, не собирается брать на себя никаких обязательств, кроме полного прекращения огня в обмен на всю Донецкую область.

Как пишет Financial Times, саму встречу Путина с Трампом без участия Владимира Зеленского уже можно считать дипломатический победой Кремля. Опрошенные изданием аналитики полагают, что главное для Путина — это поддержание личного диалога с Трампом. Президенту РФ важно удерживать его внимание и не допускать его недовольства, которое может дорого обойтись России экономически в случае ужесточения санкций.

На прошлой неделе это ему уже удалось — перед истечением срока ультиматума Трампа Путин провел переговоры с его посланником Стивеном Уиткоффом и «вместо новых проблем получил первое приглашение в Америку на встречу с президентом США с 2007 года», отмечает FT.

В Москве официально никак не комментируют условия, с которыми Путин поедет на переговоры. Президент России еще несколько дней назад публично повторял, что его требования остаются неизменными. В их числе — международное признание суверенитета РФ над пятью украинскими регионами (это Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области в их административных границах), а также отказ Украины от вступления в НАТО.

Что нужно Трампу?

Главная заявленная цель президента США — любым способом добиться прекращения огня, чтобы выполнить свои предвыборные обещания, и он считает, что личная встреча с Путиным этому поспособствует.

Как отмечает в своей редакционной колонке The Washington Post, традиционно до любого саммита большинство деталей прорабатываются на более низком уровне, а сама встреча глав государств является итогом всех этих усилий. Однако Трамп действует иначе, полагая, что только он сам способен обеспечить прорыв в переговорах.

По мнению издания, на Аляске Трамп может добиться от России понимания того, что Украина после прекращения боевых действий в любом случае должна быть хорошо вооружена, чтобы отразить возможное новое нападение.

Аналогичную позицию высказал сенатор Линдси Грэм, один из авторов законопроекта о вторичных санкциях против Москвы. По его словам, главной целью Трампа в любой будущей сделке станет получение гарантий, что Россия больше никогда не сможет напасть на Украину.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье заявлял, что основная задача Трампа — «свести вместе» Путина и Зеленского и в итоге добиться мира. Цель Вашингтона, говорил Вэнс, — прекратить тратить деньги на поддержку Украины и остановить войну с учетом текущей линии фронта. При этом Трамп сомневается в успехе саммита, заявил Вэнс — но «считает нужным дать переговорам шанс».

Источники в Белом доме подчеркивали, что сам факт согласия Трампа на встречу не означает, что между Россией и США уже достигнута какая-то договоренность. Команда Трампа, писало издание Politico, продолжает непубличные консультации с Украиной и Европой по поводу условий прекращения огня.

Какие условия выдвигает Украина?

В Киеве настаивают, что никакие решения по мирному урегулированию не могут быть приняты без участия самой Украины. «Любые решения, которые без Украины — они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают», — заявлял в субботу президент Владимир Зеленский.

По данным американских СМИ, участие Зеленского в переговорах на Аляске до сих пор не исключено, оно рассматривается чиновниками Белого дома как один из вариантов. В первую очередь Вашингтон планирует двустороннюю встречу — по просьбе Путина, однако допускается, что президент Украины также прилетит на Аляску и примет участие «в некоторых встречах». Неясно, рассматривается ли в таком случае возможность встречи Зеленского с Путиным.

Вскоре после того, как было объявлено о саммите, Украина вместе со своими европейскими союзниками представила Белому дому свой вариант возможного урегулирования. По данным The Wall Street Journal, он заключается в следующем:

Полное прекращение огня — прежде всего.

Обмен территориями должен происходить только на взаимной основе.

Если Украина пойдет на любые территориальные уступки, она получит жесткие гарантии безопасности, включая возможное членство в НАТО.

При этом официально Зеленский продолжает настаивать, что Украина не будет передавать свои территории России в обмен на мирное соглашение. В субботу он напомнил, что «ответ на территориальный вопрос» уже зафиксирован в Конституции Украины, которая отторжения территорий не предусматривает. «Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупантy украинцы не будут», — заявил он.

Как действуют страны Европы?

Они никак не будут представлены на переговорах 15 августа. Сейчас в ЕС с помощью публичных заявлений пытаются оказывать давление на Трампа, требуя участия европейцев в принятии решений хотя бы по территориальным вопросам.

«Мы не можем позволить ни при каких обстоятельствах, чтобы территориальные вопросы обсуждались или решались через головы европейцев и украинцев. И я предполагаю, что американское правительство видит это так же», — сказал в воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц. С аналогичным заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас: «В любую сделку между США и Россией должны быть вовлечены Украина и Евросоюз, потому что это вопрос безопасности Украины и всей Европы».

Другим первостепенным вопросом для Европы являются будущие гарантии безопасности Украины. «Самой надежной гарантией было бы отсутствие ограничений на численность украинской армии и ее поддержку третьими странами», — заявил Financial Times неназванный представитель ЕС.

В воскресенье лидеры крупнейших европейских стран выпустили официальное заявление «Путь к миру в Украине не может быть проложен без Украины». В нем говорилось, что ЕС готов поддержать усилия Трампа по достижению мира — как дипломатическими средствами, так и продолжением военной помощи Украине и новыми санкциями против России.

Это заявление, как отмечают аналитики, может свидетельствовать о сдвиге европейской позиции. В нем, в частности, впервые содержалась оговорка о том, что «текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой для переговоров». Таким образом, допускается возможность территориальных изменений. В Европе также изменили позицию по условиям начала мирного урегулирования: если раньше в ЕС требовали полного прекращения огня, то теперь допускают, что достаточно будет «сокращения» интенсивности военных действий.

Сегодня Евросоюз проведет экстренный саммит министров иностранных дел, на котором планируется проработать совместную стратегию по участию ЕС в мирном урегулировании. Как пишет Bloomberg, лидеры европейских стран надеются провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Василий (Россия). Я не верю [что саммит Путина и Трампа приблизит окончание войны]. Разговоры о прекращении огня, если не ошибаюсь, идут с прошлой осени. При этом всегда было очевидно, что для Трампа больше важны популистские лозунги и образ президента-миротворца, который может остановить войну одним лишь выступлением. Кремль же все время юлил — готовы прекратить огонь, но на невыполнимых условиях, готовы к встрече, но не сейчас, не прекратим, а приостановим войну (как это вообще?!)

Трамп говорил, что если нефть подешевеет еще на 10 долларов, то Путин будет вынужден остановиться. В это я тоже не верю — это позиция расчетливого бизнесмена, но понимает ли Трамп, что имеет дело не с подобным себе, а с идеологически мотивированным фанатиком? Как будто бы не понимает. Путину неинтересна экономика, наша ситуация похожа на тот грустный анекдот: «Я не стану меньше пить, а вот ты будешь меньше есть».

Я согласен с мнением, что если бы те санкции, которые наложены сейчас, случились в 2014 году, то может и не было бы того, что мы видим. Но этого не случилось. Боюсь, что сейчас мы на пороге чего-то подобного. Могут принять какие-то полумеры, которые лишь отсрочат (и усугубят) разрешение конфликта.

