Трамп: если цена нефти упадет еще на 10 долларов, Путин прекратит убивать людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин прекратит войну с Украиной, если цена нефти продолжит падать. Об этом он сказал в эфире CNBC, его слова приводит The Guardian.

«Если цены на энергоносители упадут достаточно сильно, Путин прекратит убивать людей. Если энергоносители подешевеют еще на 10 долларов за баррель, у него просто не останется выбора, потому что его экономика в ужасном состоянии», — сказал Трамп.

Он также пообещал повысить пошлины для Индии, которая продолжает закупать российскую нефть.

«Мы договорились о 25%, но, думаю, в течение следующих 24 часов я значительно подниму эту ставку, потому что они покупают российскую нефть, они подпитывают военную машину. И если они продолжат это делать, я буду крайне недоволен», — заявил президент США.

5 августа стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 1,19%, опустившись ниже 67,94 доллара за баррель. Цена нефти марки Brent торговалась ниже уровня 68 долларов за баррель впервые с 28 июля. Как отмечает РБК, котировки нефти упали до самого низкого уровня за неделю после того, как страны согласовали еще одно значительное увеличение добычи в сентябре. По мнению аналитиков, цены на нефть находятся под давлением из-за решения ОПЕК+.

8 августа истекает ультиматум, который Трамп поставил Путину. К этому сроку президент США потребовал прекращения огня в Украине. Российский президент напрямую на это требование не отвечал. Президент США заявлял, что после истечения этого срока Вашингтон введет пошлины «и другие меры» в отношении Москвы.

По информации Reuters, Путин не хочет «злить» Трампа и понимает, что, возможно, упускает возможность улучшить отношения с Вашингтоном и Западом в целом, но военные цели для него важнее.