Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время разговоров с предлагал в качестве возможного сценария завершения войны «модель Западного берега» — территории, которую фактически контролирует Израиль. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник.

Согласно этой идее, Россия получила бы военный и экономический контроль над оккупированной частью Украины, но без юридической аннексии. Границы Украины на бумаге при этом сохранились бы в нынешнем виде.

По словам источника The Times, близкого к Совету национальной безопасности США, Стив Уиткофф, представляющий интересы Трампа на Ближнем Востоке, поддерживает эту идею. В США считают, что такой подход позволит обойти конституционные ограничения Украины, запрещающие передачу территории без проведения всенародного референдума.

«Это будет точно так же, как Израиль оккупирует Западный берег. С губернатором, с экономической системой, интегрированной в Россию, а не в Украину. Но это все еще будет Украина, потому что Украина никогда не откажется от своего суверенитета. Но реальность в том, что это будет оккупированная территория, и моделью является Палестина», — сказал источник The Times.

6 августа Путин встретился в Кремле со Стивом Уиткоффом. В ходе этой встречи российский президент изложил свои условия мирного соглашения: отказ Киева от Донбасса в обмен на прекращение огня и заморозку линии фронта на нынешних позициях. По поводу Херсонской и Запорожской областей, часть которых оккупирует Россия, ситуация осталась неясной. Источники некоторых изданий утверждали, что Уиткофф неправильно понял Путина: когда тот сказал об отходе из этих регионов, спецпосланник президента США решил, что речь о выводе российских войск, но на самом деле имелся в виду выход украинцев оттуда. Однако собеседник The Washington Post позже заявил, что Кремль не готов отказаться от захваченных частей Херсонской и Запорожской областей.

