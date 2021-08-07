Три золота и скандал с судейством художественной гимнастики Как прошел для российских спортсменов предпоследний день Олимпиады в Токио

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В Токио предпоследний день Олимпиады (как? уже?), и российские спортсмены рассчитывают сразу на несколько золотых медалей. Сначала все складывается не очень удачно. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проигрывают финальный матч по пляжному волейболу норвежцам и получают только серебро. Матч за бронзу в женском водном поло тоже проигрываем. Прыжки в воду — россияне без медалей. Но впереди главная надежда на золото — художественная гимнастика, индивидуальное многоборье. Борьба за первое место разворачивается между Диной Авериной и Линой Ашрам из Израиля. Судьи решают, что израильтянка лучше. Российский тренерский штаб оспаривает оценки, но безрезультатно. Ашрам становится олимпийской чемпионкой. Россиянки впервые с 1996 года остаются без золотых медалей. Главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова называет судейство «диверсией», Мария Захарова пишет о «гадах» и «русофобской войне против спорта». Олимпийский комитет России говорит, что «не будет закрывать глаза». Этот скандал еще надолго. Вторая главная надежда дня — групповые выступления синхронисток. Тут все хорошо, золото наше, шестую Олимпиаду подряд. Борцы тоже не подводят — Абдулрашид Садулаев приносит сборной второе золото за день (сегодня еще и бронза у Гаджимурада Рашидова). А тут и Мария Ласицкене становится чемпионкой в прыжке в высоту (ух, заставила она нас понервничать). Надеемся еще на волейболистов, увы, в финале они проигрывают французам. Но ничего — завтра еще один день соревнований, а золотых медалей у России уже 20 — на одну больше, чем в Рио в 2016 году.

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Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA