Наконец-то у россиян сразу два золота за день! И еще будут два волейбольных финала Оххх, в Токио началась самая жара!

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Вторая неделя Олимпиады у россиян началась не очень — за первые три дня всего два золота. Но в четверг все снова наконец-то в порядке! Борец Заур Угуев берет золото в вольной борьбе в категории до 57 килограммов, Артур Найфонов — бронзу в категории до 86 килограммов. А еще одна медаль точно будет завтра — Заурбек Сидаков выходит в финал до 74 килограммов. Боксеры не уступают борцам: у Альберта Батыргазиева победа в полулегком весе, у Глеба Бакши — бронза в среднем. Наконец-то есть первая медаль в легкой атлетике — Анжелика Сидорова берет серебро в прыжках с шестом (и это очень обидно, ведь до последнего были все шансы на золото). Ну и волейбол — мужская сборная в полуфинале против действующих олимпийских чемпионов бразильцев: страшно, очень страшно, первый сет проигран, второй выигран, в третьем наши сильно отстают — но выгрызают победу, четвертый тоже наш — и 3:1, победа! В финале россияне сыграют с французами. В пляжном волейболе финал тоже будет с нашими — Красильников и Стояновский уверенно обыгрывают катарцев и послезавтра будут бороться за золото с норвежцами (откуда у них вообще пляжи?!). В общем зачете наши все еще пятые, но отставание от австралийцев — всего одна медаль. Смотрим, верим и болеем!

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Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA