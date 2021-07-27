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Oli Scarff / AFP / Scanpix / LETA

Евгений Рылов, принесший России первое олимпийское золото в плавании за 25 лет, просто хотел появиться на церемонии награждения в кошачьей маске — потому что очень, ОЧЕНЬ любит кошек. Увы, несмотря на то, что маску удалось надеть на финальный заплыв, организаторы запретили Рылову выходить в ней на вручение наград.

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали „извините, нельзя“. Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — заявил Рылов. По словам спортсмена, маску ему подарила его девушка. Но надеть маску на соревнования пловец решил сам — опять же, исключительно из любви к животным.

Охотно верим: дома у Рылова живут сразу три кошки. Спортсмен часто с ними фотографируется.

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