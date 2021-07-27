Евгений Рылов принес России первое олимпийское золото в плавании за 25 лет

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Российский пловец Евгений Рылов выиграл финальный заплыв на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен установил новый рекорд Европы, преодолев дистанцию за 51,98 секунды. Серебряную медаль получил россиянин Климент Колесников, уступивший Рылову 0,02 секунды. Третьим финишировал Райан Мерфи из США (+0,21).

Россиянам удалось выиграть золотую олимпийскую медаль в плавании впервые с 1996 года, когда на Олимпиаде в Атланте по две высшие награды получили Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).

Также в четвертый день Олимпиады в Токио российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов стали серебряными призерами в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Ранее Бацарашкина победила в Токио в индивидуальном турнире.

В настоящее время в активе российских спортсменов пять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали. В общем медальном зачете Олимпиады российская команда идет на четвертом месте, уступая США, Японии и Китаю.

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