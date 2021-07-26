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Третий день Олимпиады — 21 комплект медалей. Начало дня — так себе: надеемся на медаль в плавании в мужской эстафете — но наши только седьмые. Первая медаль — бронза в синхронных прыжках в воду, молодцы Александр Бондарь и Виктор Минибаев! Стрельба сегодня мимо, вообще без наград. Зато у саблисток все великолепно — София Позднякова и Софья Великая на пути к финалу уверенно побеждают всех своих соперниц — и в итоге встречаются друг с другом в решающем поединке. Позднякова выигрывает, Великая (третью Олимпиаду подряд) остается с серебром. И сразу же переключаемся на гимнастику: финал в командных соревнованиях у мужчин. Японцы очень сильны, выступают не хуже наших, очень страшно, нервы, нервы, НЕРВЫ — у всех, кроме Никиты Нагорного: его завершающее выступление безупречно, есть еще одно золото! Первое в мужском командном многоборье за 25 лет. И почти сразу — первое (вообще) в российской истории золото в тхэквондо: Максим Храмцов выигрывает в категории до 80 килограммов. ТРИ золота за час, вот это да! Россия выходит на четвертое место в общем зачете, гонимся за Китаем, Японией и США. Верим и болеем дальше!

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Григорий Левченко