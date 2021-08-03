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На Олимпийских играх в Токио по состоянию на 3 августа российские спортсмены выиграли 52 медали — 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых. Почти половина из них — на счету военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии. Со времен Советского Союза многие спортсмены тренируются в спортивных обществах, которые создавались как ведомственные — таких как ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии) и «Динамо» (спортивное общество министерства внутренних дел, в состав которого ранее входили и внутренние войска МВД, затем преобразованные в Росгвардию). Хорошо известно, например, что основу сборной СССР по хоккею составляли офицеры вооруженных сил. Эта традиция продолжается — медали на Олимпиаде в Токио выигрывают рядовые, сержанты, прапорщики и офицеры.

Стрельба

лейтенант Росгвардии Виталина Бацарашкина — два «золота», одно «серебро»

Спортивная гимнастика

старший лейтенант Росгвардии Денис Аблязин — командное «золото», индивидуальное «серебро»

прапорщик Росгвардии Никита Нагорный — командное «золото», две индивидуальных «бронзы»

младший сержант Росгвардии Артур Далалоян — командное «золото»

Плавание

старший сержант полиции Евгений Рылов — два индивидуальных «золота», одно командное «серебро»

рядовой Росгвардии Климент Колесников — одно «серебро», одна «бронза»

рядовой Росгвардии Михаил Вековищев — командное «серебро»

Фехтование

капитан вооруженных сил Софья Великая — командное «золото», индивидуальное «серебро»

младший сержант вооруженных сил Ольга Никитина — командное «золото»

капитан вооруженных сил Инна Дериглазова — командное «золото», индивидуальное «серебро»

лейтенант вооруженных сил Аделина Загидуллина — командное «золото»

старший лейтенант вооруженных сил Павел Сухов — командное «серебро»

старший лейтенант вооруженных сил Тимур Сафин — командное «серебро»

прапорщик Росгвардии Сергей Бида — командное «серебро»

Прыжки в воду

лейтенант Росгвардии Виктор Минибаев — парная «бронза»

прапорщик вооруженных сил Александр Бондарь — парная «бронза»

Дзюдо

лейтенант вооруженных сил Нияз Ильясов — «бронза»

старший сержант вооруженных сил Тамерлан Башаев — «бронза»

Бокс

старший сержант полиции Имам Хатаев — «бронза»

Велоспорт

старший лейтенант Росгвардии Анастасия Войнова — парная «бронза»

старший лейтенант Росгвардии Дарья Шмелева — парная «бронза»

Греко-римская борьба

лейтенант вооруженных сил Сергей Емелин — «бронза»

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Фото в анонсе: David J. Phillip / AP / Scanpix / LETA