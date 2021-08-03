Почти половину российских медалей на Олимпиаде в Токио выиграли рядовые, сержанты, прапорщики и офицеры — из армии, МВД и Росгвардии
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На Олимпийских играх в Токио по состоянию на 3 августа российские спортсмены выиграли 52 медали — 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых. Почти половина из них — на счету военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии. Со времен Советского Союза многие спортсмены тренируются в спортивных обществах, которые создавались как ведомственные — таких как ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии) и «Динамо» (спортивное общество министерства внутренних дел, в состав которого ранее входили и внутренние войска МВД, затем преобразованные в Росгвардию). Хорошо известно, например, что основу сборной СССР по хоккею составляли офицеры вооруженных сил. Эта традиция продолжается — медали на Олимпиаде в Токио выигрывают рядовые, сержанты, прапорщики и офицеры.
Стрельба
- лейтенант Росгвардии Виталина Бацарашкина — два «золота», одно «серебро»
Спортивная гимнастика
- старший лейтенант Росгвардии Денис Аблязин — командное «золото», индивидуальное «серебро»
- прапорщик Росгвардии Никита Нагорный — командное «золото», две индивидуальных «бронзы»
- младший сержант Росгвардии Артур Далалоян — командное «золото»
Плавание
- старший сержант полиции Евгений Рылов — два индивидуальных «золота», одно командное «серебро»
- рядовой Росгвардии Климент Колесников — одно «серебро», одна «бронза»
- рядовой Росгвардии Михаил Вековищев — командное «серебро»
Фехтование
- капитан вооруженных сил Софья Великая — командное «золото», индивидуальное «серебро»
- младший сержант вооруженных сил Ольга Никитина — командное «золото»
- капитан вооруженных сил Инна Дериглазова — командное «золото», индивидуальное «серебро»
- лейтенант вооруженных сил Аделина Загидуллина — командное «золото»
- старший лейтенант вооруженных сил Павел Сухов — командное «серебро»
- старший лейтенант вооруженных сил Тимур Сафин — командное «серебро»
- прапорщик Росгвардии Сергей Бида — командное «серебро»
Прыжки в воду
- лейтенант Росгвардии Виктор Минибаев — парная «бронза»
- прапорщик вооруженных сил Александр Бондарь — парная «бронза»
Дзюдо
- лейтенант вооруженных сил Нияз Ильясов — «бронза»
- старший сержант вооруженных сил Тамерлан Башаев — «бронза»
Бокс
- старший сержант полиции Имам Хатаев — «бронза»
Велоспорт
- старший лейтенант Росгвардии Анастасия Войнова — парная «бронза»
- старший лейтенант Росгвардии Дарья Шмелева — парная «бронза»
Греко-римская борьба
- лейтенант вооруженных сил Сергей Емелин — «бронза»
Фото в анонсе: David J. Phillip / AP / Scanpix / LETA