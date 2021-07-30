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Австралийская гребчиха Джессика Фокс завоевала бронзовую медаль в финале соревнования на байдарке-одиночке в Токио — и сделала она это на лодке, которую починили презервативом. Процесс ремонта можно увидеть в тиктоке олимпийской чемпионки. «Спорим, вы и подумать не могли, что презервативы сгодятся для ремонта каяка», — написала она.

jess fox

Как это было: у лодки Фокс сломалась корма. На место повреждения наложили карбоновую смесь, а презервативом все закрепили. Спортсменка пошутила, что это обеспечило «гладкий финиш». Причем презерватив оказался одним из тех 160 тысяч, которые организаторы раздали жителям Олимпийской деревни.

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