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Как и вчера, день удачно начинается с гребли — серебро у Анны Пракатень, первая медаль в одиночных соревнованиях с 1980 года. Пловцы радуют уже привычно — золото у Евгения Рылова в двусхотметровке на спине, уже второе на этой Олимпиаде. Проигравший американец Райан Мерфи на пресс-конференции намекает, что заплыв не был чистым (что?!). Но все в порядке, позже Мерфи извиняется перед Рыловым, говоря, что его неправильно поняли. Уф, идем дальше — и новое золото в стрельбе: Виталина Бацарашкина, как и Рылов, становится двукратной победительницей Игр, на этот раз в стрельбе из пистолета на 25 метров. Вот она, сила ведьмачьих медальонов! Российские шпажисты Сергей Ходос, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Бида в командных соревнованиях получают серебро, Тамерлан Башаев — бронзу в состязаниях дзюдоистов в супертяжелом весе, Елена Осипова — серебро в стрельбе из лука. Шесть медалей — отличный день! В общем зачете продолжаем идти на четвертом месте: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. И бонусом — теннис, в мужском одиночном разряде Карен Хачанов выходит в финал, а в миксте — уже точно будет и золото, и серебро: в финал вышли две наши пары. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев встретятся с Еленой Весниной и Асланом Карацевым в воскресенье.

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Фото в анонсе: Chine Nouvelle / SIPA / Xinhua / Scanpix / LETA